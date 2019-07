Dít is de nieuwe Chevrolet Corvette!

De in 2013 gepresenteerde uitgaande Corvette (C7) wordt opgevolgd door een auto die voor een revolutie in Corvette-land zorgt. Chevrolet heeft de krachtcentrale van de Corvette sinds de lancering van de eerste generatie in 1953 immers voorin onder een lange motorkap verstopt, maar bij deze nieuwe achtste generatie ligt die achtcilinder achter de voorstoelen.

Interieur

De uitgaande Corvette was onder andere vanbinnen een verademing ten opzichte van zijn voorganger. Het interieur werd namelijk niet alleen designtechnisch, maar ook kwalitatief naar een hoger plan getild. Het met leer en rode stiksels afgewerkte binnenste van deze nieuwe Corvette is duidelijk als Corvette-cockpit herkenbaar, maar Chevrolet zet de stijgende lijn die het de afgelopen jaren met de Corvette liet zien gewoon door. De gebruikte materialen moeten hoogwaardiger zijn en het geheel is naar 'Vette-maatstaven volgestopt met moderne technologie. Achter het aan zowel de onder- als bovenzijde afgeplatte stuur zien we een digitaal instrumentarium en ook aan de rechterzijde daarvan zien we een digitaal display. Dat aanraakscherm hoort bij het infotainmentsysteem. De bestuurder en de bijrijder worden van elkaar gescheiden door een forse middentunnel, een unit waar . Opvallend zijn verder de brede armsteunen in de portieren en de dunne, met knopjes volgepropte 'brug' naast de al genoemde middentunnel. Met deze dunne knoppenbatterij zijn zaken als de temperatuur en de ventilatie te regelen. De bijrijder kijkt uit op een stel dunne ventilatieroosters. Ook in de uitgaande Corvette had de bijrijder niets dan uitstroomopeningen om naar te staren.

Geschiedenis Corvette met middenmotor

Hoewel de Corvette zijn motor altijd voorin heeft gehad, heeft Chevrolet de afgelopen decennia diverse experimentele auto's en studiemodellen getoond die de motor wél achter de voorstoelen hadden liggen. Een daarvan was de in 1959 gepresenteerde CERV-I, een experimentele racer die optisch weinig te maken had met een 'Vette. Vijf jaar later werd een experimentele LeMans-achtige racer getoond in de vorm van de CERV-II, maar heeft verder geen productiemodel tot gevolg gehad.

Concreter werd het vier jaar later, in 1968, met de XP-880, een showauto waar duidelijk lijnen van de toen actuele Corvette C3 waren verwerkt. De XP-880 kreeg in 1970 navolging in de vorm van de XP-883, een prototype waarvan de ontwikkeling de nek om werd gedraaid door de oliecrisis. We blijven nog even in de jaren zeventig, want 1973 was het jaar waarin de XP-897 GT werd gepresenteerd. Deze in Frankfurt gepresenteerde concept-car was een voorbode op een kleiner Corvette-achtig model met middenmotor, een machine die ook nog eens een Wankelmotor was. Een aantal jaar later, in 1977, jaar schoof Chevrolet een auto met vergelijkbare opzet naar voren: de Aerovette. Deze creatie had vleugeldeuren, een strak getekende koets én een wankelmotor met vier rotors. Ook dit project is vanwege kostenbesparingen nooit verder gekomen dan één showauto.

Welkom in de tweede helft van de jaren tachtig, een periode vol knotsgekke studiemodellen waaronder de in 1986 in Detroit getoonde Corvette Indy. Deze gelikt gelijnde en opvallend ronde showauto was een eenzitter met een bizarre door Lotus ontwikkelde 2,6 liter grote biturbo V8 van Lotus achter de voorstoelen, al zijn er ook twee exemplaren met achtcilinders gebouwd. Dit studiemodel was volgestopt met zaken als een actief adaptief onderstel, ABS, tractiecontrole, digitale displays, vierwielsturing en zelfs met navigatie. Het is deze Indy die als basis diende van de in 1990 getoonde CERV-III, in feite een meer productierijpe versie van dat technische hoogstandje. Een groot verschil: de 2.6 V8 werd vervangen door een 5,7-liter grote V8, inderdaad een blok dat achter de voorstoelen lag. Een groot deel van de genoemde noviteiten zijn al jaren gemeengoed, maar het heeft zo'n drie decennia geduurd alvorens een Corvette met middenmotor realiteit werd. Nu is -ie er echt.