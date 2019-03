Dít is de Mazda CX-30

In april 2016 presenteerde Mazda in China de CX-4, een destijds nieuwe cross-over die in het gat sprong dat tussen de CX-3 en CX-5 bestond. Helaas voor ons, Europeanen, bleek dat model puur en alleen voor de Chinese markt bestemd te zijn. Toch ziet ook Mazda in Europa duidelijk een gat tussen de 4,28 meter lange CX-3 en de 4,55 meter lange CX-5. Dat wordt nu opgevuld met deze CX-30. Mazda omschrijft de CX-30 als een SUV met een coupé-achtige lijn.

Deze CX-30 nestelt zich met zijn lengte van 4,4 meter prima tussen die twee al bekende modellen. De CX-30 is 1,54 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,66 meter. Daarmee is de afstand tussen de wielen korter dan bij de nieuwe Mazda 3 (2,72 meter). De bagageruimte heeft een inhoud van 430 liter. Ter vergelijking: de nieuwe 3 slokt 327 liter op (hatchback) en de CX-3 kan 350 liter aan. Optioneel levert Mazda een elektronisch te openen (en te sluiten) achterklep.

De designtaal die over de CX-30 is uitgegoten, kennen we al van de nieuwe 3 en dat betekent dat ook op deze nieuwkomer een frisse versie van het bekende Kodo-design te zien is. Het ontwerp van het interieur doet sterk denken aan de manier waarop het binnenste van die al genoemde 3 is vormgegeven. Mazda maakt melding van een optioneel audiosysteem met 12 speakers. Het merk meldt al dat de CX-30 beschikbaar komt in negen kleuren, waaronder Soul Red Crystal, Machine Gray en Polymetal Grey. Het interieur, met een 8,8 inch groot infotainmentscherm, is uit te voeren in de kleuren Dark Brown en Dark Blue. Dark Brown valt op zijn beurt te combineren met de leerkleuren Black en Pure White. Dark Blue is te krijgen in combinatie met zwarte stoffen bekleding en in combinatie met zwart kunstleer. Mazda zegt dat het ontzettend zijn best gedaan heeft om trillingen en geluiden die vanuit de aandrijflijn het interieur binnendringen zo veel mogelijk te beperken.

De CX-30 krijgt een doorontwikkelde versie van Mazda's i-Activ-vierwielaandrijving. Het systeem werkt samen met GVC (G-Vectoring Control) om het koppel over de voor- en achterwielen te verdelen. Op de motorenlijst verschijnt, net als in de 3, de revolutionaire SkyActiv-X krachtbron naast SkyActiv-G-benzinemotoren. Dieselen kan natuurlijk ook, waarschijnlijk met de SkyActiv-D 116. De benzineblokken zijn uitgerust met M Hybrid, een mild hybrid-systeem dat de motor kan ondersteunen. Exacte gegevens over de aandrijflijnen volgen later, hetzelfde geldt voor een Nederlands introductiemoment.