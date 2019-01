Dít is de Lamborghini Huracán Evo!

De Huracán-familie werd vorig jaar uitgebreid met de Performante, de overtreffende trap van de Huracán. Die versies werden natuurlijk volgehangen met spoilerwerk én kregen herziene lichtunits. Nu zijn ook de 'reguliere' varianten van de Huracán van die nieuwe kijkers voorzien. Dat is naast het nieuwe bumperwerk aan de voorkant niet de enige wijziging. Zo krijgt de Huracán een opnieuw ontworpen achterzijde. Net als bij de Performante-versies verhuizen de uitlaateindstukken een verdieping omhoog.

De oorspronkelijk 610 pk sterke Huracán krijgt er 30 pk bij en dat betekent dat de 5.2 V10 die achter de voorstoelen ligt nu 640 pk en 600 Nm levert. Dat betekent natuurlijk dat de interne naam van de Huracán Evo verandert in LP610-4 én dat hij net zo krachtig is als de Performante-versies. De 1.422 kilo zware Huracán Evo sprint daarmee in 2,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Z'n top: 325 km/h. Wie 9 tellen geduld heeft, krijgt de snelheidsmeter op 200 km/h. Opvallend gegeven: die cijfers komen praktisch overeen met die van de Performante-versies, al weet de zijn gewicht van 1.382 kilo 40 kilo lichtere Performante de 200 km/h 0,1 tel eerder te bereiken.

De Huracán maakt kennis met een meesturende achteras en een torque vectoring-systeem dat van toepassing is op alle vier de wielen. Verder heeft Lamborghini de stuurinrichting onder de loep genomen en verscherpt. Ook vanbinnen is er nieuws te melden, zo maakt de Huracán kennis met een nieuw 8,4-inch groot aanraakscherm dat in de middenconsole is geplaatst. Het systeem kan onder andere overweg met Apple CarPlay. Minder belangrijk, maar toch her vermelden waard: de oranje kleur op de foto's draagt de naam Arancio Xanto en is helemaal nieuw. Ook het 20-inch grote lichtmetaal dat je op deze foto's ziet, de Aesir-wielen, zijn nieuw. De eerste exemplaren worden deze lente geleverd. Prijzen volgen later.