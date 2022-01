Dit is de extra lange Land Rover Defender 130

Nog voor de officiële onthulling van de Land Rover Defender werd duidelijk dat de offroader niet alleen als korte 90 en als langere 110, maar ook als extra lange 130 leverbaar zou zijn. De Defender 130 is er nog altijd niet, maar we kunnen je de nieuwe verlengde Defender wel al uitgebreid laten zien.

Wie de Land Rover-showroom binnenwandelt, komt daar de Defender al in tal van variaties tegen. Land Rover levert de Defender als 90 die - zonder reservewiel achterop - 4,32 meter lang is. Een stap daarboven staat de 4,76 meter lange 110. Ruim voor de onthulling van de Defender lekte al de eerste informatie over de offroader uit en daaruit bleek onder meer dat Land Rover ook een langere 130-variant in het vat had zitten. Die Defender 130 is al eens in testkostuum gesnapt en nu kan AutoWeek je de nieuwe Defender-variant op patentbeeld laten zien.

De Land Rover Defender 130 zou volgens de eerder gelekte en achteraf correct gebleken informatie maar liefst 5,10 meter lang worden. Zonder reservewiel. Dat maakt 130-variant 34 centimeter langer dan de Defender 110. Daarmee wordt de Defender 130 nog eens 10 centimeter langer dan de Range Rover Sport.

Afgaande op de eerdere spionagefoto's en op deze nieuwe patentplaten lijkt het er sterk op dat de wielbasis van de Defender 130 niet of in ieder geval niet noemenswaardig groter wordt dan die van de Defender 110. Het lijkt er dan ook op dat Land Rover de overhang aan de achterkant fors vergroot. Land Rover kan van de Defender 130 een achtzitter maken waardoor hij een zitplek meer heeft dan de 110. Kijk ook niet gek op als de Engelsen achterin twee riante zetels plaatsen om een extra luxueuze Defender-variant te maken. Daarnaast mikken we erop dat Land Rover de Defender 130 levert met de D300-, P400- en plug-in hybride P400e-aandrijflijnen. De 525 pk sterke 5.0 V8 zou ook zomaar zijn weg naar de Defender 130 kunnen vinden, de 90- en 110-versies hebben die immers ook.

We verwachten dat Land Rover de Defender 130 nog dit jaar officieel uit de doeken doet.