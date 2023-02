Deze Rolls-Royce Spectre is 'bijna 400 jaar oud'

Rolls-Royce laat de elektrische Spectre voor het eerst in de open lucht zien zonder camouflage. Dit exemplaar van de in november op studiobeeld onthulde Rolls-Royce Spectre heeft er al een behoorlijk heftig leven op zitten.

Afgelopen najaar presenteerde Rolls-Royce de volledig elektrische Spectre. Als eerste in serie geproduceerde elektrische auto is de enorme coupé een belangrijk model voor het merk. De Rolls-Royce Spectre gaat daarom door een behoorlijk heftig testtraject, voordat in het laatste kwartaal van dit jaar de eerste exemplaren geleverd worden. De Britten lichten het testwerk graag nog even toe en daarbij krijgen we ook de eerste foto's van de Spectre open en bloot in de vrije natuur voorgeschoteld. Lekker plaatjes kijken dus.

Het testwerk is indrukwekkend. Rolls-Royce wil namelijk in totaal 2,5 miljoen kilometer afleggen met deze Spectre en daarbij de auto confronteren met allerlei uitersten die op aarde te vinden zijn. De Spectre heeft er nu al 2 miljoen kilometer op zitten en mag zich inmiddels in Zuid-Afrika bewijzen. Daar wordt de Spectre volgens de Britten blootgesteld aan behoorlijk zomerse omstandigheden, want het kan er tegen de 50 graden Celsius worden en de Spectre wordt er over stoffige wegen en zelfs grindpaden gejaagd. Op zich allemaal niet heel speciaal, dit gebeurt met tal van auto's, maar de afstand die dit exemplaar aflegt, is wel indrukwekkend.

De Spectre mag na zijn Zuid-Afrikaanse tour terug naar de Côte d'Azur en ook weer terug naar het ijskoude Arjeplog in Zweden. Beide bestemmingen deed de Spectre eerder al aan. Daar rijdt de auto volgens Rolls-Royce de laatste 20 procent van de totale 2,5 miljoen testkilometers. Als het er allemaal op zit, is de Spectre volgens Rolls-Royce zodanig intensief getest, dat hij eigenlijk 400 jaar 'normaal gebruik' achter de rug heeft. Dat is nogal een claim, maar goed, Rolls-Royce zegt vast niet voor niets dat het nog nooit een auto zo uitvoerig getest heeft. We zijn ook benieuwd hoe het na zo'n enorme kilometerstand gesteld is met de elektrische aandrijflijn en vooral de accucapaciteit. Een nieuwe Rolls-Royce Spectre moet 520 WLTP-kilometers uit de accu kunnen halen. Even heel simpel berekend zou de test-Spectre dan zo'n 4.800 laadsessies achter de rug hebben aan het einde van de testperiode.