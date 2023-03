Deze premium sedans koop je voor 15.000 euro

Na de zonnige uitspattingen die de lentekriebels van vorige week opleverden (BMW Z4, Nissan 350Z Roadster, Porsche Boxster), gaan we deze week voor ‘zakelijk verantwoord’: drie sedans waar je altijd en overal goed mee voor de dag kunt komen. In de voorgaande zeven afleveringen van Op Zoek Naar is nog geen Lexus, Mercedes-Benz of Volvo aan bod gekomen, dus portretteren wij ditmaal respectievelijk de IS, de C-klasse en de S60. 15 mille is wederom ons uitgangspunt.

Mag het sportiever? Denk dan aan een BMW 3-serie of een Jaguar XE. De Audi A4 hangt een beetje tussen sportief en comfortabel in. Nostalgische gevoelens? Saab’s 9-3 zou misschien je droomoccasion kunnen zijn. En probeer een Cadillac BLS te scoren als je iets extravagants zoekt. Je ziet: ook het zakelijke segment kent een breed spectrum!

Onze werkwijze is dat wij eerst drie vergelijkbare occasions bij elkaar zoeken en dan pas hun historie gaan uitpluizen. Waarom deze zin? Onderhavige Mercedes-Benz C-klasse heeft in elf jaar tijd al acht eigenaren versleten! Wat is hier aan de hand? Op het oog weinig bijzonders: de 45-ZFK-1 wordt gewoon afgeleverd met Bovag-garantie, dus dat geeft zekerheid.

Deze C-klasse is wel compleet

Van oudsher zijn auto’s van Das Haus niet ruimhartig uitgerust, maar omdat de eerste eigenaar zaken als navigatie, cruise control, climate control en parkeersensoren op de optielijst aankruiste, doet deze occasion niets voor de anderen onder. Hill assist, bandenspanningssensor, elektrische stoelverstelling vóór en een elektrische bagageklep komen we zelfs enkel op de Benz tegen, dus daar ligt het evenmin aan. Misschien omdat deze C een handbak in plaats van een automaat heeft? Weet dan dat je de zesbak niet te bruusk moet beroeren. Niet dat de Duitser daar niet tegen kan, maar een relaxte schakelhand levert een dito smooth en ietwat afstandelijk rijgedrag op dat echter prima bij deze auto past. Net als de geblazen 1.6. Het maximale koppel (250 Nm) komt al bij 1.250 tpm vrij en dat garandeert een ontspannen rit. Bijkomend voordeel is het bescheiden brandstofverbruik.

Dashboard koel maar gaat vast lang mee

Het Avantgarde-meubilair is niet zo hard als dat van de Sport, maar het S60-niveau wordt niet gehaald. Ook niet diens ruimte achterin, trouwens. De bouwkwaliteit en de gebruikte materialen in het interieur doen een lang leven verwachten, maar doet tevens wat koel aan. Enkel het vrij kleine navigatieschermpje laat zien dat deze occasion al enigszins op leeftijd is. En waar wij altijd nog aan moeten wennen, is de plaatsing van de stuurstengels: niets rechts, links twee tot soms zelfs drie stuks. Toch wat te mekkeren, maar zou dat de reden zijn waarom deze C al zoveel eigenaren heeft versleten? De kofferbak is tenslotte het royaalst en er mag 1.800 kilo geremd aan de haak. Wij weten het niet. Misschien toch maar ‘ns een proefritje plannen.

Signalement

Merk Mercedes-Benz

Type C-klasse 180 Business Class 125 Avantgarde

Bouwjaar oktober 2012

Kilometerstand 136.751

Vraagprijs € 13.950

Waar te koop? Automobielbedrijf De Pijper, Maarssen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.595 cc, turbo

Max. vermogen 115 kW/156 pk bij 5.300 tpm

Max. koppel 250 Nm bij 1.250 tpm

Bagageruimte 475 l

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1 op 17,2

0-100 km/h 8,5 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volvo S60 T4 Kinetic - 2013 - 164.873 kilometer - 13.850 euro

Bij een Volvo-specialist staat deze Volvo S60. Ietsje jonger dat de Benz, desalniettemin reden drie eigenaren er juist wat meer kilometers mee. Motorisch zijn ze vergelijkbaar: ook hier een geblazen 1.6 die wat meer pk’s op de voorwielen uitstrooit (de C heeft achterwielaandrijving). De prestaties zijn vergelijkbaar, wel draait de Zweed iets meer toeren en ook is -ie wat minder zuinig.

Geen knieairbag in ‘veilige’ Volvo

Opvallend is dat juist bij het ‘veilige’ Volvo als enige een knieairbag ontbreekt, voor de rest valt er weinig te klagen. Cognackleurige leren bekleding, verwarmbare voorstoelen en dito ruitensproeiers, een deelbare achterbank plus een trekhaak maken er een luxe familiewagen van. Een comfortabele occasion bovendien, want de stoelen zitten fantastisch. Qua uiterlijk mag de S60 dynamischer overkomen dan de C-klasse, ondersteltechnisch is -ie eerder comfortabel dan sportief. Goed passend bij het meubilair, dus. Om sportieve huisvaders toch een beetje te behagen, zijn de stuurreacties mooi direct. Wat meer feedback zou het sturen nog wat feestelijk maken - een 3-serie is de S60 zeker niet. In snelle bochten laat de voorwielaandrijving zich een beetje gelden: onderstuurd, waarbij de auto ook enigszins wil overhellen.

Drie kinderen achterin moet passen in S60

Voorin biedt de Zweed in alle richtingen voldoende ruimte (de S60 kent de grootste interieurbreedte van de drie), achterin is het door de dalende daklijn minder prettig voor lange mensen. Maar ook hier de grootste breedte, dus drie niet al te grote kinderen moet kunnen. De gebruikte materialen zijn fraai (alhoewel het leer hier en daar niet helemaal okselfris meer is), de passingen correct, het dashboard massief en modern van opzet. Gelukkig is de achterbank in delen neerklapbaar, want met 380 liter houdt de bagageruimte niet over, zeker gezien het formaat van de auto. Daarmee toont deze dynamisch gelijnde 61-ZTL-9 (februari 2013) aan dat de tijd van de vierkante Volvo-bakstenen verleden tijd is. Nog altijd geldend: oudere Volvo’s blijven beschaafd, worden nimmer ordinair!

SignalementMerk Volvo

TypeS60 T4 Kinetic

Bouwjaar februari 2013

Kilometerstand 164.873

Vraagprijs € 13.850

Waar te koop? Garage Gijsberts, Elst (Gld.)

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.596 cc, turbo

Max. vermogen 132 kW/180 pk bij 5.700 tpm

Max. koppel 240 Nm bij 1.750 tpm

Bagageruimte 380 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,6

0-100 km/h 8,3 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Lexus IS 250 High Edition - 2011 - 170.209 kilometer - 14.950 euro

Vreemd dat Lexus voor zijn middenklasser immer (1999-2021) IS als typenaam gebruikte. En wij maar denken dat de baardige vertegenwoordigers van die groepering een voorliefde hadden voor producten (Hilux, Land Cruiser) van moederconcern Toyota! Enfin. De Lexus IS die we je hier voorschotelen, is ouder, heeft meer kilometers ervaring (wel slechts twee eigenaren) en is toch 1.000 euro duurder dan C en S60.

Wat nou viercilinder! De Lexus IS heeft een V6

Ten eerste komt dat door de uitstekende reputatie die Lexus in de loop der jaren heeft opgebouwd. Niet alleen ziet alles eruit en voelt alles aan alsof het nooit kapot gaat (de bouwkwaliteit is uitmuntend, de gebruikte materialen kunnen hier en daar nóg beter), het lijkt soms daadwerkelijk zo. Ten tweede doordat deze IS een atmosferische V6 aan boord heeft in plaats van een geblazen vierpitter. In combinatie met de automatische zesbak levert dat een voornaam rijgevoel op. Moet je ook voornaam zijn om deze auto te bezitten? Wellicht, want de IS is een stuk zwaarder, verbruikt meer brandstof en blieft elke 15.000 kilometer een onderhoudsbeurt. Diens betrouwbaarheid moet de financiële pijn weer iets verzachten.

Lexus IS krap achterin

Niet pijnlijk, wel wat moeizaam is de instap achterin, terwijl de ruimte daar het krapst van deze drie geportretteerde occasions is. Zoals wel vaker zit je achter het stuur het best. De commandopost is helder van opzet, het meubilair prima en op afroep wil de premium-Japanner graag zijn dynamische gezicht tonen. Ook hier achterwielaandrijving, dus de vergelijking met de 3-serie dringt zich op, alhoewel de Duitser qua zitpositie en stuurgedrag nog een tandje sportiever en scherper is. Met als unique selling points een achteruitrijcamera en automatisch inklapbare buitenspiegels is de uitrusting adequaat, maar leer ontbreekt bijvoorbeeld. Bij sportief bochtenwerk kan dat juist een pre zijn (want minder glijdend)! Al met al ontpopt deze occasion zich tot een auto voor fijnproevers, meer dan de andere twee.

Signalement

Merk Lexus

TypeIS 250 High Edition

Bouwjaar november 2011

Kilometerstand 170.209

Vraagprijs € 14.950

Waar te koop? Vakgarage De Wit, Schoonhoven

Technische gegevens

Motor V6, 2.500 cc

Max. vermogen 153 kW/208 pk bij 6.400 tpm

Max. koppel 252 Nm bij 4.800 tpm

Bagageruimte 398 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,9

0-100 km/h 8,5 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke premium zakensedan past bij jou?

Samenvattend: de IS is het meest ervaren en het duurst (ook in het gebruik), maar verleidt met diens zalvende V6 en z’n spreekwoordelijke betrouwbaarheid. Ondanks acht eerdere eigenaren is er weinig mis met de C-klasse: hij gaat onverstoorbaar (en daardoor tevens wat afstandelijk) zijn weg. Volvo’s worden altijd gezien als veilige familiewagens, maar deze S60 morst juist op die aspecten wat punten ten opzichte van de concurrentie. Dynamiek is wel aanwezig, het meubilair is fantastisch. Wat zou jouw keuze zijn?