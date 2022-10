Deze Porsche 911 restomod is extra licht én sterk

De Porsche 911 is momenteel een van de meest gebruikte auto's voor een restomod, een restauratie waarbij direct van alles aangepast en gemoderniseerd wordt. Vooral de 964-generatie, die in 1989 verscheen, is daarbij vaak het lijdend voorwerp. Het Britse Theon Design waagt zich er nu aan een heeft een 911 964 flink onderhanden genomen. Om te beginnen is de 911 gestript en voorzien van een nieuwe, grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken koets. Daarbij heeft men de 911 een uiterlijk gegeven dat meer aan de oer-911 doet denken dan aan een 964, maar dan wel weer met een vrij moderne diffuser en zelfs een actieve duck tail-achtervleugel die omhoog komt bij hogere snelheden. De kleur, Viola Metallic, is overigens een kleur die leverbaar was op de 30th Anniversary-versie van de 964.

Ook van het interieur is duidelijk werk gemaakt. Hier is weliswaar beter te zien dat een 964 als basis diende, maar zorgt onder meer paarse leren bekleding met bijzondere stiksels voor een uniek tintje. Ook oogt de boel wat klassieker dan gewoonlijk in de middentunnel en we zien lekker klassieke schuifjes voor de kachelbediening. Overigens zijn de stoelen ondanks hun klassiek ogende bekleding wel weer helemaal van deze tijd, want die zijn ook grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken.

Het veelvuldig gebruik van het lichtgewicht materiaal zorgt ervoor dat de CHI001 gedoopte creatie rijklaar slechts 1.164 kg weegt, grofweg 300 kg minder dan wat de 964 Carrera 4 voor het hele ombouwproces woog. Daar komt nog eens bij dat er in dit geval een atmosferische 400 pk sterke 4.0 zescilinder boxermotor achterin ligt, dus hij is ook een slag sterker geworden dan de auto die als basis diende. Adaptieve onafhankelijke en actieve schokdemping en koolstofkeramische remmen zorgen dat de auto niet alleen sneller in een rechte lijn is dan het origineel. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak, waarvoor de transmissie uit de 993 als basis diende. Al het vermogen gaat nu naar de achterwielen, terwijl de donorauto nog vierwielaandrijving had. Prestatiecijfers zijn er nog niet, maar reken maar dat de CHI001 rondjes draait om veel modernere 911's.

De Theon Design CHI001 is een unieke restomod voor een Chileense klant (vandaar ook 'CHI' in de naam). Het prijskaartje is uit beleefdheid niet bekend gemaakt, maar Theon Design meldt dat zijn restomods minimaal 380.000 pond (€431.000) kosten. Slik.