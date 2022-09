Deze Nissan Micra was geen Nissan Micra

De ene auto is de andere niet en zo is ook de ene Nissan Micra de andere niet. Sterker nog: de Micra die in dit artikel de hoofdrol speelt is zowel wel als niet een Nissan Micra. Dat klinkt absurd, maar toch zit er een kern van waarheid in.

Dat de Nissan Micra lang niet altijd overal hetzelfde is geweest, blijkt natuurlijk al uit het feit dat de eerste vier generaties van het model in onder meer Japan helemaal niet de naam Micra droegen. In plaats daarvan heette de Micra in Japan 'March'. De huidige vijfde generatie Micra is er niet eens leverbaar. Daarnaast was de vorige Micra in India een Renault en bestonden van de tweede (K11) en derde (K12) Micra in thuisland Japan prettig gestoorde versies van Mitsuoka. We blijven even bij de tweede generatie Micra. Daarvan bestond in Taiwan en de Filipijnen namelijk ook een hier totaal onbekende sedanversie: de March Cubic. Maar er is meer! Zo voerde Nissan in Japan namelijk doodleuk een stationversie van de Micra, de March Box én er was zelfs een March Cabriolet met een stoffen kap.

Voor de liefhebber van automobiele curiosa zijn die March Box en March Cabriolet mogelijk al reden genoeg om de autogoden te vervloeken voor het achterhouden ervan voor de Europese consument. Met een beetje geluk zijn we ook niet de enige die een gezellig gevoel in de buik krijgen bij het zien van de ietwat ongelukkige, maar misschien daardoor juist begerenswaardige sedanversies van het model. Toch is ook dat drietal magische Micra's niet waar dit artikel om draait. Via een lange omweg komen we namelijk uit bij een Nissan Micra die geen Micra of March heet en zelfs geen Nissan is. Althans, niet zichtbaar.

Maak kennis met de Muji Car 1000. De Muji Car 1000 was een uiterst minimalistisch uitgevoerde versie van de Nissan Micra, waar je niet eens Nissan-beeldmerken op vond. Sterker nog, er zat zelfs geen enkel logo of embleem op. De Muji Car 1000 had een eenvoudige, met vinyl beklede achterbank, geen wieldoppen maar blanco naafkapjes en werd enkel geleverd in de gelukkig nog enigszins fantasievol gedoopte lakkleur Marble White. Het marmerwitte 'Micraatje' kreeg een eigen grille met horizontale lamellen in plaats van het in twee delen opgeknipte exemplaar van de in 1998 gefacelifte Micra. Ook kreeg hij achterlichten die sterk leken op die van de pre-faceliftversie, hoewel de Muji pas in 2001 in het leven werd geroepen,

Volledig met stof beklede zachte hoofdsteunen? Vergeet het maar. De Muji Car 1000 had goedkopere 'open' kunststof exemplaren en kreeg in de bagageruimte een simpel vinyl matje. Opvallend detail: net als de bumpers waren ook de buitenspiegels in eenvoudig zwart uitgevoerd, maar ze waren wél mooi elektrisch inklapbaar! Daarnaast kreeg je altijd airco en een roomwit uitgevoerd instrumentarium én een achterbank die in tegenstelling tot bij de rianter uitgevoerde Micra's in twee ongelijke delen neerklapbaar was. Verder was de Muji Car 1000 kaler dan de Boliviaanse zoutvlakten en ook op motorenvlak had de Muji Car 1000 weinig meer dan het absolute minimum te bieden. Het zal je niet verbazen dat de Muji Car 1000 niet de 75 pk sterke 1.3 als krachtcentrale had. In plaats daarvan werd hij in beweging geholpen door de vertrouwde 55 pk sterke 1.0, een machientje dat ook nog eens altijd aan een viertraps automaat was geknoopt. Die 1.0 verklaart ook het getal in de naam van de auto.

Goed, de Muji Car 1000 was dus een uiterst kale Micra zonder badges, maar wát was het dan precies? Welnu. De Muji Car 1000 was een tot 1.000 stuks gelimiteerd experiment van het Japanse Muji, een winkelketen met een minimalistische huisstijl die producten zonder merknaam of logo's verkoopt. Muji wilde zijn digitale verkoopkanalen en online marketing op de proef stellen door de Muji Car 1000 enkel online aan te bieden. Let wel: we spreken hier over 2001. Ook 21 jaar later is het nog altijd vanzelfsprekend dat je een auto ook bij een dealer kunt bestellen, uitzonderingen daargelaten. De Muji Car 1000 kostte in Japan omgerekend €6.517. Uitlevering van de auto en het onderhoud ervan kwam voor rekening van de gebruikelijke Nissan-dealers, dus de Muji Car 1000 hoefde je niet bij de servicebalie van het Muji-warenhuis te brengen.