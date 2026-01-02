Deze nieuwe auto's werden amper verkocht in 2025

Het jaar zit erop en dus kan de balans opgemaakt worden. We hebben de meest geregistreerde nieuwe auto's al op een rijtje gezet, nu is het tijd voor de andere kant van het verhaal.

Op nieuwjaarsdag konden we je al melden welke modellen het in 2025 het best hebben gedaan. De absolute nummer 1 was de Skoda Elroq, bij de merken eindigde Kia bovenaan. Nu is het tijd om eens te kijken welke modellen juist amper iemand naar de showroom trokken. Auto's die bleven steken op minder dan twintig registraties. Wat minder vrolijk nieuws misschien, zeker voor de fabrikanten die de modellen aanbieden, maar ook deze kant van de registratiecijfers mag belicht worden.

In veel gevallen is het helemaal niet zo apart dat er amper exemplaren geregistreerd zijn. Sommige modellen zijn bijvoorbeeld pas net op de markt, andere modellen verdwenen er juist afgelopen jaar. Auto's die logischerwijs begin 2025 al niet meer nieuw verkrijgbaar waren (hooguit nog een voorraadmodel onder een laagje stof, zoals de enkele nieuw geregistreerde Ford Fiesta) hebben we zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Ook volbloed supercars lieten we links liggen. Er zitten nog wel wat auto's bij waar je vanwege een mate van exclusiviteit nooit écht grote aantallen van kon verwachten, maar waar de fabrikant vast meer van had verwacht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de auto's van Maserati.

Er zitten vooral modellen bij waarvan je vast al geen grote aantallen had verwacht en waar ook de fabrikant al geen gouden bergen (meer) van verwachtte in 2025. Opvallender (in negatieve zin) zijn auto's als de Audi A8, Honda E:NY1, KGM Actyon, Maserati Grecale, Mercedes-Benz CLS, Subaru Solterra en Suzuki Across. Daar hadden de respectievelijke aanbieders ongetwijfeld meer van gehoopt te slijten.

Aiways U5 - 19

Alfa Romeo Giulia – 15

Audi A7 – 2

Audi A8 – 18

Audi Q8 e-tron – 17

BMW 8-serie Gran Coupé – 11

Dongfeng Mhero I – 2

Fisker Ocean – 2

Honda E:NY1 – 4

Hongqi EHS7 – 11

Hongqi EHS9 – 17

Jaecoo 5 – 16

Jaguar E-Pace – 13

Jaguar I-Pace – 3

KGM Actyon - 2

Lucid Gravity – 3

Maserati Ghibli – 2

Maserati Grecale – 12

Maserati Levante – 2

Mercedes-Benz CLS – 1

Mercedes-Benz GLS – 18

Nio EL8 – 14

Subaru Crosstrek – 2

Subaru Outback – 7

Subaru Solterra – 15

Suzuki Across – 12

Toyota Highlander – 4

Toyota Land Cruiser – 4

Toyota Mirai – 1

Vinfast VF 6 – 3

Vinfast VF 8 – 2

Voyah Courage – 15

Voyah Dream -2