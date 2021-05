Deze nieuwe auto's kosten minder dan 15.000 euro

We krijgen de laatste tijd nogal wat lezerspost van mensen die schrikken van de nieuwprijzen van de auto’s die in onze tests en op andere pagina’s figureren. Nu is het zo dat de importeurs, van wie we de auto’s betrekken, hun demovloot vaak flink aankleden; je wilt immers laten zien wat allemaal mogelijk is. Maar ook de instapprijzen, die we in de tabel met kosten altijd meenemen, zijn vaak niet mals. Toch zijn er nog modellen met een prijs waar een paard geen hik van krijgt. Met € 15.000 op zak gaan we op zoek naar een bruikbare gezinsauto, nieuw uit de doos. Gelukkig valt er nog best wat te kiezen.

Kia Picanto

€ 14.995

In 2004 kwam Kia op de proppen met een opvolger van de vroeger zo succesvolle Pride, ooit de ruggengraat van het merk en het toonbeeld van veel (ruimte) voor weinig geld. De Picanto moest dat banier overnemen en er was in 2004 dan ook al een kakelverse Picanto voor € 8.495. Daarmee zat hij beslist scherp in de markt, maar het kon goedkoper: in een Chevrolet Matiz bijvoorbeeld, die je voor € 7.950 de jouwe mocht noemen. De huidige Picanto kost bijna het dubbele van zijn verre voorouder, maar daarmee staat hij nog steeds in de Top 10 van goedkoopste auto’s. Bovendien krijg je, anders dan destijds, zaken als radio, Bluetooth, zes airbags, cruisecontrol, centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische raambediening voor en zelfs airconditioning op de ComfortLine genaamde instapper. Daarmee is de Picanto dan weliswaar niet de goedkoopste der goedkopen, maar wel een heel complete. De driepitter zet 67 pk op de wielen. Met zijn vijven op pad? Calculeer dan € 700 meer in voor de vijfzitter.

Fiat Panda

€ 14.850

Met de Fiat Panda lach je iedereen uit, aldus (volgens velen) een van de beste televisiecommercials voor een auto ooit. Een kleine veertig jaar later is daar nog niets aan gelogen, want de Fiat Panda anno nu is de op zeven na goedkoopste personenauto op de Nederlandse markt van dit moment. En dan rijd je nog hybride ook, want de instapper is de 1.0 Hybrid 70. Nee, je hoeft niet naar de gemeente om een laadpaal in de straat aan te vragen. Sterker, de Panda is slechts mild-hybrid, maar toch zegt Fiat met dat bescheiden elektrische duwtje in de rug ‘tot’ 30 procent zuiniger te kunnen rijden. Net als de Picanto heeft ook de goedkoopste Panda radio, elektrische ramen voor en airconditioning. Goed om te weten voor de mensen die de tweecilinder Twinair wel erg als een Metabo vinden klinken: de Hybrid is een driepitter met 70 pk en zowaar een zesbak. In principe is de Panda overigens een vierzitter; een derde zitplaats met gordel op de achterbank kost € 300 extra.

Renault Twingo

€ 14.490

De kleinste Renault is de Twingo SCe 65 Life en is een soort apart in het compacte segment. Aangezien de auto werd ontwikkeld in samenwerking met Smart (ooit zou de Smart ForFour ook in deze lijst hebben gestaan, maar Smart is volledig elektrisch gegaan), heeft hij zijn driecilinder achterin liggen, van waar hij de achterwielen aandrijft. Dat klinkt sportiever dan het is, want met 65 pk moet je wel een heel glad wegdek en/of slechte banden hebben om de Twingo in een mooie drift te drukken. Praktisch is het evenmin, want de bagageruimte die boven de motor overblijft, is niet om over naar huis te schrijven. Maar omdat elk nadeel zijn voordeel verdient, is het wel zo eerlijk hieraan toe te voegen dat de Twingo dankzij die configuratie een absurd korte draaicirkel heeft. En dat is in de urban jungle natuurlijk reuze handig. Omdat de Twingo in zijn hart een ForFour is, is hij er uitsluitend met vier zitplaatsen. Zeldzaam in 2021, zelf onder de allergoedkoopste mededingers, zijn raamslingers voor. ’s Zomers wordt het zweten op de achterbank, want airconditioning zit er niet op en de uitklapruitjes bieden net genoeg opening om Bonzo zijn tong uit te laten hangen. Snel naar de elektronicazaak dan maar voor een radio, want ook die ontbreekt in de Life.

Dacia Sandero

€ 13.790

Met de Dacia Sandero duiken we onder de 14 duizend euro-grens. Net als de Fiat Panda heeft deze instapper een bijzondere aandrijflijn, in dit geval niet mild-hybrid, maar op lpg. Jazeker, dat goedje dat ooit razendpopulair was in ons land maar inmiddels bijna vergeten. Toch tank je nog steeds voor pakweg de helft per liter lpg. Dat is mooi, maar je betaalt ook meer mrb, dus goed rekenen met je eigen jaarkilometrage. Komt dat gunstig uit, dan heb je aan de Sandero TCe 100 Bi-Fuel GPF een boel auto en ruimte voor je geld. Standaard is de Sandero een vijfzitter en heeft hij in de eenvoudigste versie (Essential) centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruisecontrol, radio en elektrische raambediening voor. Airco is er helaas pas vanaf de Comfort, maar dan ben je € 600 verder.

Hyundai i10

€ 13.635

Hyundais tegenvoeter van de Kia Picanto, de anderhalf jaar geleden onthulde derde generatie i10, is net wat goedkoper dan zijn neef. In zijn eenvoudigste trim is het een atmosferische, 1-liter driecilinder met 67 pk, de 1.0 Blue i-Drive. Dat is een vierzitter. De i10 is er ook als vijfzitter, maar dan moet je ook meteen een uitrustingsniveau hoger nemen, de Comfort. Dat zou zomaar een betere keuze kunnen zijn, omdat die ook airconditioning heeft, maar die diskwalificeert zichzelf voor dit verhaal met een prijs van 16,6 mille. Dus doen wij het met de i-Drive, die ondanks zijn bescheiden positie verwent met actieve rijbaanassistent, cruisecontrol, centrale vergrendeling, waarschuwing voor kruisend verkeer, grootlichtassistent en noodremassistent met voetgangerherkenning. Een voor zijn soort op veiligheidsgebied uitblinker dus, die i10. Voor muziek moet je echter zelf zingen, hoewel in radiovoorbereiding natuurlijk wel is voorzien.

Toyota Aygo

€ 13.595

Tot vorige maand was de Toyota Aygo de goedkoopste auto van Nederland, maar na het schrappen van de driedeurs uitvoering valt hij terug naar nummer vier in deze lijst. De bereikbaarste Aygo heet nu 1.0VVT-i x. Dankzij gewaagd design is het een leuke, vlotte auto om te zien. Bumpers in de kleur van de carrosserie, carbonlook in de bumpers en matzwarte accenten zorgen ervoor dat de Aygo er zelfs in zijn eenvoudigste trim niet goedkoop uitziet. Ook vanbinnen zaken die bovenaan deze lijst niet meer vanzelfsprekend zijn. Zo heeft de eenvoudigste Aygo al standaard airconditioning. De ramen voor dienen echter open te worden geslingerd en achterin moet je het stellen met klapraampjes. Ook centrale vergrendeling moet je ontberen. De Aygo is een vierzitter. Onder de kap heeft hij een 1-liter driepitter met 72 pk en 93 Nm, gecombineerd met een handgeschakelde vijfbak.

Mitsubishi Space Star

€ 12.990

Space Star was ooit een klinkende naam in ons land omdat dit model van Mitsubishi, naast de Carisma, in ons eigen Born werd gebouwd. De huidige Space Star heeft daar echter niet veel meer mee gemeen dan de naam, die in 2013 uit de mottenballen werd gehaald om op de achterklep van Mitsubishi’s kleinste te worden geplakt. Je krijgt hem voor net geen 13 mille nieuw uit de doos in het toepasselijk genaamde Entry-uitvoeringsniveau (entry level is Engels voor instapniveau). Dan krijg je nog steeds elektrische raambediening voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels, licht- en regensensor en, meer dan de meeste bovengenoemde modellen, standaard een vijfzitsuitvoering. Dankzij onder meer in de lakkleur gespoten bumpers ziet de Space Star Entry er bovendien helemaal niet zo ‘entry level’ uit. Vooruit kom je dankzij een atmosferische 1,2-liter driecilinder met 71 pk en een handgeschakelde vijfbak.

Citroën C1

€ 12.890

De top-2 van goedkoopste auto’s is, laten we zelfreflectie niet mijden en jou als kritische lezer bovendien het gras voor de voeten wegmaaien, om twee redenen arbitrair. Allereerst gaat het om onderhuids dezelfde auto’s, alleen door drie verschillende merken (alhoewel ‘drie’, Peugeot en Citroën ...) liefdevol in huis genomen. Maar omdat de drie merken ze toch net wat anders positioneren, kregen ze toch elk een eigen stoeltje in deze race. Bovendien zijn deze Kwik, Kwek en (tot voor kort) Kwak van de autowereld als instapper driedeurs. Instappen achterin is daardoor wat lastiger, maar dat neemt niet weg dat ze voldoen aan de toegangseis: een volwaardige personenauto. Niettemin, voor de volledigheid: hadden we vijfdeurs als eis gesteld, had de C1 op 3 gestaan, de Peugeot 108 op 2 en de Mitsubishi Space Star op 1.

Maar goed: op 2 vinden we de Citroën C1 in de uitvoering Live. Live to the max zit er dan niet in, want wat betreft uitrusting is het tamelijk sober. Voor een radio moet je nog even langs de Mediamarkt en voor wat frisse lucht mag je lekker retro slingeren. Voorin tenminste, want achterin krijg je uitzetraampjes, mits je de duurdere vijfdeurs kiest. Daar staat tegenover dat de C1, hoewel het model al een eind in zijn levenscyclus zit, nog steeds fris en apart oogt. En natuurlijk, daar gaat het hier om, vlijmscherp is geprijsd.

Peugeot 108

€ 12.645

En dan, tromgeroffel, de allergoedkoopste ‘echte’ auto van Nederland dit moment. De tegenvoeter van de C1 bij Peugeot, de 108, opent zijn prijslijst met de Access. Daarmee houd je toch mooi € 245 in de zak met behoud van de 1-liter driecilinder met 72 pk en een handgeschakelde vijfbak. En dat geldt ook voor de overzichtelijke lijst met luxe die je er standaard bij krijgt. Led-dagrijverlichting en zes airbags vallen daarbij op. Is er dan geen verschil? Jazeker wel, want los van mogelijke merkvoorkeur kan ook de optielijst het verschil maken. Goed nadenken dus wat je er nog aan extra’s op wilt, want zaken als metallic lak, canvas schuifdak en two tone-uitvoering kosten dan bij Citroën, dan bij Peugeot juist net wat minder. In beide gevallen kun je kiezen uit een aantal alleszins redelijk geprijsde pakketten om de schraalheid ervan af te boenen.