Deze FSO Polonez is een Poolse parel - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

FSO produceert sinds 2011 geen auto’s meer en is al sinds 1997 niet meer actief in Nederland. Toch is er recent een FSO Polonez in het wild gesignaleerd.

De afkorting FSO staat voor: Fabryka Samochodów Osobowych. Dat is Pools voor ‘fabriek voor personenauto’s’. Het merk, dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht, werkte lang samen met Fiat. Het bekendste product dat uit de samenwerking voortkwam was de Polski Fiat 125p. Dat was een eenvoudigere, goedkopere versie van de Fiat 125. De Pools-Italiaanse alliantie duurde tot 1983, maar de 125p werd, weliswaar onder een andere naam, tot 1991 gebouwd.

De Polonez die FSO in 1978 op de markt bracht, deelt veel onderdelen met de Polski Fiat, maar kreeg van FSO wel een andere carrosserie. Het lijnenspel van de Polonez is afkomstig van de Fiat ESV 2000. Een prototype waarmee Fiat in de vroege jaren 70 experimenteerde met het veiliger maken van auto’s. De Fiat schopte het nooit tot serieproductie, waardoor FSO het ontwerp kon gebruiken.

In 1991 werd de Polonez grondig gefacelift. In Nederland kreeg het model al in 1987 een vernieuwde naam. De Polonez stond als Prima in de Nederlandse showroom. Op het typeplaatje van deze in het wild gesignaleerde FSO prijkt de naam Polonez, ondanks dat de auto in 1992 gebouwd is. Dat komt doordat het geen oorspronkelijk Nederlandse auto betreft. De door forumlid JFR gespotte hatchback is namelijk in 2024 vanuit Polen geïmporteerd.

Vanbuiten zie je niet dat de auto onderdelen deelt met de Fiat 125, maar onder de motorkap is het een ander verhaal. Daar ligt namelijk een 1.5-liter viercilinder, die ook al in de Fiat lag. De motor levert een vermogen van 75 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Je sprint volgens de fabrieksopgave in 19,0 seconden naar de 100 km/h en je kan de auto doortrekken tot 155 km/h. Dat maakt de auto toch iets minder sportief dan de luchthapper op de motorkap doet vermoeden.

Op het uiterlijk van deze Polonez valt eigenlijk niets aan te merken. Hij staat mooi in zijn lak en aan de bumpers en wielen zie je zeker niet dat de auto al 33 jaar oud is. Deze Polonez is overduidelijk in het bezit van een liefhebber!