Deze elektrische auto van Sharp is onderdeel van je huis

Sharp LDK+
Lars Krijgsman

Het Japanse Sharp is net als Sony veel meer dan slechts een elektronicafabrikant. Sony maakt  samen met Honda een elektrische auto en met deze LDK+ mengt ook Sharp zich in de autostrijd.

De Sharp LDK+ is vooralsnog puur een studiemodel. We kunnen het je niet kwalijk nemen als je niet erg onder de indruk bent van het uiterlijk van de elektrische auto. Het is een vooral functioneel ogende en naar belofte van Sharp ruime EV, compleet met schuifdeuren. Maar het is niet zomaar een elektrische auto. Volgens Sharp maakt de LDK+ deel uit van je woning.

Sharp LDK+

Ooit een huis gezien dat over een auto heen blubbert? Nu wel!

De Japanners delen onder meer een afbeelding waarop een woning verblind door autohonger zich aan de LDK+ laaft en er overheen blubbert. Sharp wil daarmee aangeven dat de LDK+ als 'uitbreiding van je woonruimte' kan fungeren. De Sharp LDK+ zou zelfs als 'bioscoopruimte of thuiskantoor' moeten kunnen functioneren. Het interieur van de showauto is bedeeld met een projector, een tafeltje en de bestuurdersstoel moet 180 graden kunnen draaien. Achter de achterbank is een uitrolbaar scherm aangebracht, al deelt Sharp nog uitgebreid beeldmateriaal van hoe het binnenste er precies uitziet. Weer eens iets anders.

Elektrische Auto

