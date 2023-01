Deze auto’s hadden een vleugje Formule 1

Tegenwoordig kun je een straatauto dankzij superkrachtige elektromotoren een Formule 1-achtige acceleratie geven. Denk aan de Tesla Model S Plaid of de Lucid Air Sapphire . Enkele decennia geleden hingen fabrikanten echter wel eens voor de gein Formule 1-motoren in straatauto’s.

Renault Espace F1 (1994)

Wie herinnert zich hem niet? In 1994, in de hoogtijdagen van de combinatie Williams-Renault, werd een uitgeklopte Espace-koets over de techniek van de raceauto van wereldkampioen Alain Prost gedrapeerd. Resultaat: een gezinsbusje met een ruim 830 pk sterke V10 tussen de achterstoelen!

Ford Transit Supervan 2 (1984)

Het idee van Renault was niet nieuw: in 1971 schroefde Ford al een Transit-koets op de GT40 Le Mans-auto en in 1984 deed het iets soortgelijks met een Groep C-auto en een Cosworth DFL V8-blok, afgeleid van de F1-motor. De Transit-body was dit keer niet van staal maar van koolstofvezel.

Alfa Romeo 164 Pro Car (1988)

Het idee was mooi: als voorprogramma van de F1 racen met auto’s die op straatauto’s leken maar onderhuids pure racewagens waren, zogenaamde silhouetracers. Alfa Romeo stoomde voor deze Pro Car-serie samen met Brabham een lichtgewicht 164-body en -chassis klaar, waaronder hun eigen 3.5 V10 schuilging. Helaas bleef het bij mooie plannen en twee prototypes.

Ferrari F50 (1995)

Een auto met F1-genen die wél in productie ging, was de F50. Het kloppend hart is een 4,7-liter V12 van 520 pk, een afgeleide van de 3.5 V12 motor die in 1990 dienstdeed in de F1-auto van Alain Prost en Nigel Mansell.

BMW M5 (2005)

BMW heeft prachtige F1-motoren gebouwd en in de E60-generatie van de M5 vind je onder de kap een mooi aandenken aan de V10 die de Duitsers in de jaren nul leverden aan Williams. Het slagvolume groeide in de straatauto van drie naar vijf liter. Misschien niet de beste M5 aller tijden, wel een van de meest intrigerende.

Porsche Carrera GT (2003)

Waar haalde Porsche in 2003 voor de Carrera GT ineens een V10 vandaan? Niet uit een andere straatlegale auto in ieder geval. Nee, die 5,7-liter tiencilinder kwam uit Porsches Le Mans-auto en was een doorontwikkeling van de motor die begin jaren 90 werd gebouwd voor het Footwork/Arrows F1-team, maar daar weinig succesvol was.

Yamaha OX99-11 (1992)

Dit is eigenlijk een F1-auto met het koetswerk van een sportwagen en de cockpit van een straaljager erop; een koolstofvezel chassis biedt plaats aan de 3,5-liter V12 die Yamaha destijds aan het F1-team van Brabham leverde. Het project strandde in 1994 na drie prototypes.