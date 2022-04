Deus Vayanne: 2.230 pk en 2.000 Nm aan elektrokracht

Het even piepjonge als ambitieuze Deus Automobiles heeft een elektrische supercar gepresenteerd die tot bijna onaardse prestaties in staat is. Maak kennis met de Vayanne, een supercar met 2.230 door designhuis ItalDesign verpakte elektro-pk's.

Deus Automobiles is de zoveelste kleine autofabrikant die een heftige elektrische aandrijflijn in een superverpakking propt in de hoop er goede zaken mee te doen. Is de Vayanne die je op deze foto's ziet dan niets dan zogenoemde vaporware? Op spectaculaire wijze aangekondigd en klaar om in het afvoerputje van de automobiele vergetelheid te eindigen? Wie zal het zeggen. Feit is dat het in 2020 in Wenen opgerichte bedrijf wel grote namen aan zich heeft weten te binden. De eerste auto van het ambitieuze is namelijk samen met Williams Advanced Engineering ontwikkeld en door designhuis ItalDesign getekend. Er zijn slechtere starts.

We beginnen met de aandrijflijn, die valt namelijk het best te omschrijven als 'volslagen mesjogge'. Hoewel Deus Automobiles niet in detail treedt en zelfs de hoeveelheid elektromotoren en de plaatsing ervan verzwijgt, noemt het bedrijf wel de aanwezigheid van - naar verwachting- 2.230 pk en 2.200 Nm. Daarmee moet de elektrische Vayanne in 'minder dan 1,99 seconden' - vrij specifiek - de 100 km/h kunnen bereiken. Daarnaast noemt Deus Automobiles een geschatte topsnelheid van 400 km/h. Voor een auto met verbrandingsmotor een hele prestatie, voor een EV extra indrukwekkend.

De Vayanne wordt geen spartaans snelheidsmonster waarin je alles behalve het strikt noodzakelijke moet ontberen, Deus omschrijft de auto namelijk als een luxury electric hypercar. Een Chiron-achtige dus, maar dan elektrisch. Het interieur lijkt meer dan het exterieur enigszins een verzameling onderdelen en invloeden van diverse toeleveranciers en lijken we stuurstengels van Volkswagen/Audi op de stuurkolom waar te nemen. Komt het uiterlijk je bekend voor? Zou zomaar kunnen, AutoWeek kon je in oktober 2021 namelijk al exclusief de patenttekeningen van de Vayanne laten zien. Voor een ruim 2.000 pk sterke elektrische krachtpatser oogt de Vayanne in ieder geval relatief bescheiden.

Deus Automobiles gaat in totaal 99 exemplaren van de naar de geboortestad van Deus Automobiles vernoemde Vayanne produceren.