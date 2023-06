“Auto's worden bestuurd door mensen, het leidende principe achter alles wat we bij Volvo maken, is en moet daarom veiligheid blijven.” Met deze quote hebben Assar Gabrielsson en Gustav Larson, de oprichters van Volvo, de toon gezet voor het creëren van een uniek concept. Uitzonderlijk zelfs, in de marketingwereld van auto’s, waarin het zelden gaat over het minst aantrekkelijke gebruikersscenario: crashen.

Aan bovenstaande stelling ligt de mentaliteit van de Zweden en hun manier van leven en denken ten grondslag. Een inherent bescheiden manier van werken, zonder uiterlijk vertoon, overdaad of bravoure.

De Volvo verkoopboost, sinds de overname door Geely, is intrigerend om te zien. Het is een duidelijk design-gedreven succesverhaal. Ingezet vanaf de tweede generatie XC90, de eerste auto van de Geely- generatie producten.

Pre-Geely Volvo’s werden door toenmalige designbaas Steve Mattin diametraal tegenovergesteld de markt ingezet. De geforceerd jeugdige, prestatiegerichte auto’s waren niet discreet maar luid, slecht geproportioneerd en uitgerust met wilde surfacing en rommelige detaillering.

Denk aan de door Volvo DNA-lights genoemde led's, die tussen de grille en koplampen werden gepositioneerd. De volledige aanpak verwaterde het merk-dna sterk en vormde een directe bedreiging voor de Volvo-toekomst.

Opvolgende hoofdontwerper Thomas Ingenlath deed met Mattin’s werk wat nodig was: een streep erdoor! Hij bracht de essentie in het merk terug, naar de status van voordat Mattin aan boord kwam: relevantie middels superieur Zweeds-georiënteerd ontwerpwerk.

De markt heeft duidelijk enorme waardering uitgesproken voor deze visie, blijkende uit de verkoopresultaten van de gehele huidige Volvo line-up. Daarom kan worden gesteld dat het vinden van vormen voor de opvolgers van deze auto's een van de meest uitdagende taken is in de auto-ontwerpindustrie.

Het probleem zit hem in het vinden van exact de correcte de balans tussen evolutie en revolutie. Een te voorzichtige evolutie kan ertoe leiden dat het momentum van het merk stagneert. ‘Iedereen’ vond de Jaguar XJ een fraaie sedan, maar niemand kocht er een.

Een te arrogante aanpak – zoals we zien bij de Grote Duitse Drie - zou de reputatie van Volvo als de meest consistente premiumfabrikant kunnen bedreigen.

Een verfrissende, ingetogen voortgang lijkt het pad te zijn dat is gekozen door Robin Page, de opvolger van Thomas Ingenlath, en zijn team. Dit recept is diverse malen getoond in concept-cars zoals de Recharge Concept en ook nu de EX90.

Dat brengt ons bij de uitzonderlijk goed getekende XC40. De auto die als basis diende voor de C40 die hier wordt besproken.

Basis-ingrediënten van het XC40 en C40 recept zijn eenvoudige graphics, rechtopstaande, maar niet arrogant imposante stance door fantastisch getekende forse wielen en verfijnde surfacing met nét voldoende karakteristieke details.

Vooraan de C40 hebben de Volvo-designers ervoor gekozen om volledig te vertrouwen op het karakteristieke logo met diagonale balk. Deze creëert zonder enig frame de juiste indruk. De DRG graphic met 'Thor's Hammer' werd geüpdatet en mocht blijven om de niet-grille te flankeren.

Volvo’s designwerk is uitzonderlijk goed uitgevoerd. Origineel en met ruimte voor verschillende design-interpretaties, ofwel modellen, binnen het vormenspectrum. Daarmee is Volvo’s grootste probleem niet BMW, Mercedes-Benz of Audi, maar Volvo. De volgende generatie auto’s moet namelijk nóg verder gaan dan het huidige perfectionisme.