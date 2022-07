AutoWeek en ontwerper Niels van Roij hebben een nieuwe samenwerking. Onlangs legde de Nederlandse designer, bekend van de Adventum Coupe , de Breadvan en de Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake , in een driedelige videoserie de basisprincipes van autodesign uit. Vanaf nu behandelt hij op regelmatige basis nieuwe modellen in een designreview. We trappen af met de onlangs onthulde Peugeot 408.

In de missie een echte Peugeot neer te zetten zijn de ontwerpers geslaagd. De rank en scherp gesneden auto heeft een duidelijk eigen en Frans karakter. De 408 is een interessante auto met elegante oplossingen die het roemrijke Peugeot-verleden eren en toekomstbestendig maken.

Een knalhard geveerde Rolls-Royce zet ongetwijfeld snellere rondetijden neer op de Nurburgring dan een regulier comfortabel exemplaar. Dat doet er vanzelfsprekend niet toe: een stugge Rolls-Royce conformeert net zo min aan het merk als een met hoogpolig lambswollentapijt bekleedde Ariel Atom die alle kerbstones aangenaam gladstrijkt.

Automotive design

Automotivedesign dient op soortgelijke wijze te worden beoordeeld: het werk is relevant of irrelevant voor het merk in kwestie. De vraag of de nieuwe Peugeot 408 mooi of lelijk is kan daarom direct bij het oud papier. Persoonlijke smaak is niet van belang voor een beoordeling, de vraag is zuiver of het ontwerp gepast is. Om dat te kunnen beoordelen moeten we weten wat een Peugeot moet zijn: het merk begrijpen door in de geschiedenis te duiken. Precies zoals de ontwerpers zouden moeten doen bij aanvang van het ontwerp.

Historische succesnummers als graadmeter

Een gepaste graadmeter bij dergelijk onderzoek zijn historische succesnummers. Denk aan de 504, 205 en 406 berline en Coupé. Duidelijk wordt dat door de hele merkgeschiedenis heen Peugeot visueel hun Franse roots communiceren via design. Deze ontwerpen zijn rank en scherp gesneden als haute couture. Een deugdelijk Peugeot-ontwerp is een interessante auto met elegante designoplossingen die vertellen over de rijke merkgeschiedenis en tevens het merk de toekomst in dirigeren.

Rond de eeuwwisseling de verkeerde kant op

Rond de eeuwwisseling ging het met het Peugeot-design de verkeerde kant op. Karikaturale leeuwenogen verschenen boven een even grote en onhandige muil. De energieloze carrosserieën van de 207, 307 en 407 waren behept met morbide obesitas. Hun onprettige verhoudingen met enorme overhangen vooraan maakten dat die generatie hoog gebouwde en optisch zwaar uitgevoerde Peugeots de eerdergenoemde fijngebouwde finesse volkomen ontbeerde.

Onder fris designmanagement kwamen er rond 2010 de broodnodige nieuwe ideeën, die via een reeks relevante studiemodellen werden geïntroduceerd aan de wereld. De SR1, HX1 en SXC Concept en natuurlijk de uit koper geklopte Onyx sportauto. Allen slank getekende carrosserieën met fraaie details. Joie de vivre in optimaforma.

Bovendien bleken de concepten perfect te vertalen naar productieauto’s: de nieuwe 208, 308, 3008 volgden. En recentelijk de spectaculair gelijnde tweede generatie 508. Door de oogharen bekeken lijken de ooit door Pininfarina getekende 405-lijnen, en ook de zo typische grafische uitingen tussen bijvoorbeeld de achterlichten van die auto, te zien in die 508. Peugeot koos met de 508 gedurfd voor elegantie: wil men een hoog dak en dito instap dan neemt men maar de - overigens ook zeer geslaagde - 3008 SUV!

408 duwt nieuwe merk-dna verder

Dan de 408. Ook hier is een geprononceerde designkeuze gemaakt. De fundering voor het ontwerp is gelegd met het sterke nieuwe merk-dna, 408 duwt het thema verder. In driekwart vooraanzicht zien we een uitgesproken front en horizontaal opgezette, maar hoger op de wielen geplaatste carrosserie. De neus is uitgerust met een even horizontale en opvallende down the road graphic: de combinatie van koplampen en grille. De Peugeot-ontwerpers hebben de trendy verleiding om de grille van motorkap tot bodemplaat te laten lopen verstandig gelaten voor wat hij is. De fijnmazige finesse van de grille en slanke slagtanden aan de zijkant van de koplampen zijn trefzeker en scherpzinnig gelijnd met liefde voor detail. De grille met haar fijne componentjes oogt intelligent. De tanden, geplaatst op de uiterste hoeken, vergroten de visuele breedte.

Peugeot 408. De tanden, geplaatst op de uiterste hoeken, vergroten de visuele breedte.

De huid, ook wel surfacing genoemd, is herkenbaar als zijnde Peugeot. Gebaseerd op het vormenspectrum van de bovengenoemde concept-cars, maar subtiel doorontwikkeld. Knap gevonden: het is een forse uitdaging om enkel aan welvingen duidelijk merk-dna toe te kennen – met name bij een betaalbare massaproductieauto waarbij er nauwelijks geld is om dat soort dure toepassingen doorgang tot productie te verlenen. Veel sculptuur is aangebracht rond grafische elementen zoals koplampen en achterlichten. En niet zonder reden: een extra grote uitdaging voor het ontwerpteam was het feit dat deze lampunits moesten worden overgenomen uit de 308. Het leeuwendeel van het onderscheidend vermogen wordt normaliter met name door de koplampen en achterlichten aan een auto-ontwerp toegekend. Het is bij de 408 juist de sculptuur rond de verlichting, en de licht- en schaduwwerking in die surfacing, die het onderscheidende vermogen brengt.

Peugeot 408

Meer sculptuur en karakteristieke vormenstaal treffen we op de flanken aan, die met markante vouwen en trefzekere richtingsveranderingen de visuele hoogte van de carrosserie verminderen, onderscheidende designelementen toevoegen rond wielen en spatborden en het typerend nieuwe Peugeot-dna uitdragen. De kleine concave-ruimte net boven de kunststof wielkastrand is een bijzondere vondst. Die kennen we nog van de e-Legend Concept, weer zo’n goede Peugeot concept-car.