Het nieuwe model is aan alle kanten gegroeid en is straks verkrijgbaar als EV, hybride, verbrandingsmotor en in sportieve N Line varianten. Hyundai heeft deze vier ieder een relevante, unieke styling toebedeeld. Goed gedaan!

Het proportionele statement is, ten opzichte van de eerste Kona, ondanks de gegroeide buitenmaten op het oog haast ongewijzigd gebleven. Slim, de auto oogt door zijn forse maten namelijk beter, omdat er letterlijk meer ruimte voor vorm is. In bredere heupen ondergebrachte, grotere wielen zijn verder naar buiten gezet en verbeteren de stance ten opzichte van het uitgaande model aanmerkelijk. Bestaande Kona-klanten voelen zich gekend door de design-evolutie in plaats van revolutie. Hierdoor is het waarschijnlijk dat ze de overstap naar de nieuwe Kona overwegen. Als Hyundai een radicale koersverandering zou hebben ingezet, was dat beslist minder vanzelfsprekend.

Opvallende neus

De opvallende neus van de nieuwe Kona is duidelijk gebaseerd op de esthetica en form language van het vorige model, maar is fors geminimaliseerd en puurder getekend. Het cleane neus-volume draagt bij aan de aerodynamische prestaties. Het voorkomen is bovendien beter dan de rommelige eerste Kona. De graphics van de in de zijkant van de wielkastbekleding ondergebrachte verlichting kennen we van zijn voorganger. In het nieuwe model is deze herkenbare down the road graphic veel beter geïntegreerd. De spatbordverbreders met lampen versterken het herkenbare Hyundai gezicht enerzijds en de door klanten gewenste SUV-karakteristieken anderzijds.

Lager in de neus zijn voor het Kona-recept twee frisse elementen aangebracht: grote metaalkleurige luchtinlaten. Een verse uiting van jewellery is de Seamless Horizon Lamp, die over de volledige breedte van de neus loopt en gepixeld is uitgevoerd op de EV-variant. Die vorm werd niet eerder toegepast. De achterkant kent een soortgelijke opzet met een horizontale lampunit.

Lightcatchers

Kloek uitgevoerde lightcatchers zijn consistent opgenomen in de koets op de dorpels, onder in de neus en op de uitgesproken outlines van de spatbordverbreders. De shutlines zijn bij de tweede generatie meer integraal onderdeel van het ontwerp, onder meer bij de subtiele clamshell motorkap.

Gelinkt aan de vormgeving van de Ioniq 5 en Ioniq 6 is de surfacing van de Kona uitgevoerd in parametrische oppervlakken - een harde, geometrisch geboetseerde huid. De scherpe diagonale character line op de flank verbindt de gesatineerde chroomlijst van de schouderlijn met de spoiler. Deze contour wikkelt zich rond de auto.

Designteam krijgt veel vrijheid

Het unieke karakter van de eerste Kona is in het tweede model voorgezet en tegelijkertijd aanzienlijk geëvolueerd. De nieuweling oogt aanmerkelijk beter, zonder in te boetem aan het gedurfde cachet dat zo kenmerkend was voor de eerste Kona. Het verfrissende ontwerp is tevens duidelijk gelieerd aan het dna van de nu haast al iconische Ioniq 5 en Ioniq 6 EV’s. De nieuwe Kona is een uiterst geslaagde designexercitie met de juiste balans tussen evolutie en revolutie. De sublieme, gevarieerde schetsen illustreren dat Hyundai zijn designwerk zeer serieus neemt en het team bovendien veel vrijheid gunt. Dat resulteert in al even prachtige verkoopcijfers.