De Vluchtstrook: Renault Fluence ZE

De ontwikkeling van elektrische auto’s gaat momenteel zo hard, dat een blik op een model van enkele jaren terug al snel en sentimentele ‘trip down de memory lane’ wordt. Dat doen we dus graag, maar de Renault Fluence ZE is ook om andere redenen interessant.

Laten we de grootste vraag maar meteen beantwoorden: de Renault Fluence ZE heeft een accu met een capaciteit van 22 kWh en komt daarmee op papier 185 km ver. Daarbij dient ook nog te worden aangetekend dat het hier een ‘oude’ NEDC-meting betreft, zodat er in de praktijk rekening moet worden gehouden met een bereik dat eerder in de buurt van de helft van deze waarde komt.

Ook wat snelheid betreft is Renaults eerste moderne EV niet bepaald een Tesla. De elektromotor brengt 95 pk op de been, waarmee de middelgrote vierdeurs in een weinig indrukwekkende 13 tellen van 0 naar 100. De top ligt op 135 km/h, nauwelijks genoeg om voor 1 maart de nationale maximumsnelheid nog aan te tikken.

In Nederland staat de naam ‘Fluence’ nagenoeg gelijk aan de hier besproken EV, maar wereldwijd is er ook een reguliere Fluence. Het in 2009 gelanceerde model is in feite de sedanversie van de vorige Mégane, al kreeg de auto buiten een eigen naam ook een andere neus mee.

Om van een Fluence een Fluence ZE (‘Zero Emission’) te maken, moest Renault flink aan de slag. De van origine nooit voor een elektrische aandrijflijn ontwikkelde auto bleek lastig om een accupakket te vouwen, dus moest de zaag erin. De kont werd resoluut geamputeerd, waarna een langer exemplaar werd teruggeplaatst. Dat leverde niet alleen compleet andere achterlichten op, maar vooral een erg fors achterste. Het resultaat is visueel wat moeilijk verteerbaar. Waar de reguliere Fluence kan bogen op een prima geproportioneerde koets, ligt het zwaartepunt bij de ZE wel heel nadrukkelijk rond de achteras.



Niet alleen figuurlijk, overigens. Het relatief bescheiden accupakket kreeg namelijk een plekje achter de achterbank, waar de meeste EV’s ‘m in op wat gunstiger plekje tussen de wielen verstoppen. Dat dit niet de beste wegligging opleverde, is weinig verrassend.



De Renault Fluence ZE

Samenvattend kunnen we dus stellen dat de Renault Fluence ZE een echte ‘afterthought’ was, een matig uitgevoerde ombouw van een bestaande auto met een beperkte actieradius en bescheiden prestaties. Toch verdient Renault wat krediet, want de Fluence was mooi wel één van de eerste praktische EV’s. Bovendien gaat de elektrische Fluence de boeken in als de eerste en vooralsnog enige EV waarbij ‘battery swapping’ op enige schaal is toegepast. Dankzij de inspanningen van het Israelische Better Place konden Fluence-rijders ook op ‘ons eigen’ Schiphol door een hal rijden waar in enkele minuten het accupakket werd omgewisseld voor een vol exemplaar. Lang wachten bij een laadpaal was daarmee niet nodig. Het concept verdient lof en heeft zeker voordelen, maar sloeg niet aan. Better Place ging in 2013 op de fles en even later verdween ook de elektrische Fluence van het toneel.