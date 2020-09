De Vluchtstrook: 'Curb Feelers'

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

In deze editie van De Vluchtstrook bespreken we een simpele maar effectieve oplossing uit de vorige eeuw om schade aan banden en wielen te voorkomen: 'curb feelers', als het ware een soort 'snorharen' onderaan de zijkant van de carrosserie. Tegenwoordig worden ze nog steeds gebruikt door liefhebbers om meerdere redenen.

Ken je dat? Je parkeert langs een stoeprand en opeens hoor je een vreselijk schrapend geluid van metaal op steen. Wanneer je uitstapt, worden je ergste vermoedens bevestigd: een dikke beschadiging op de velgrand. In de jaren '50 bedacht men er in Amerika iets op, de zogeheten 'curb feeler'.

Destijds waren de wielen weliswaar minder groot dan nu, maar dikwijls wel voorzien van 'white walls', de karakteristieke witte banden uit dat tijdperk. Daarnaast hadden veel auto's toen ook opvallende, verchroomde wieldoppen. Die witte banden en verchroomde wieldoppen zijn natuurlijk behoorlijk kwetsbaar. Wanneer je ze langs een stoeprand haalt, zit er meteen een dikke zwarte veeg of een diepe kras op. Destijds zullen er vast genoeg eigenaren van een Hudson Hornet of Cadillac De Ville al vloekend en tierend zijn uitgestapt omdat ze nét wat te dicht langs de stoeprand reden bij het inparkeren: 'Had ik nou maar van die 'curb feelers' gehad!'

Simpel doch doeltreffend

Eigenlijk is de oplossing lachwekkend simpel. Onderaan de zijkant van de auto, dicht bij de wielen, monteerde men een stuk staaldraad met een veer erin. De 'feeler' stak net iets verder uit dan de zijkant van de auto. Wanneer je langs een stoeprand rijdt, hoor je dus eerst het staal van de antenne-achtige uitsteeksels ertegenaan schrapen voordat je kostbare wielen de klos zijn. De 'curb feelers' betekenen voor je auto dus ongeveer hetzelfde als snorharen voor je kat.

Welke fabrikant als eerste met deze noviteit kwam, is niet geheel bekend. De 'feelers' waren er overigens ook in verschillende soorten en maten. Sommige eigenaren wilden ze graag rondom de auto hebben, terwijl anderen ze alleen aan de passagierskant monteerden. Dat is immers de zijde van de auto waar je bij het parkeren het minste overzicht hebt.

Nederlandse liefhebbers

Wie denkt dat de 'curb feelers' inmiddels lang en breed uit de gratie zijn geraakt, heeft het mis. Onder liefhebbers van oude Amerikaanse auto's zijn ze nog steeds behoorlijk populair. Ze worden om verschillende redenen gemonteerd. Christian Schnoing bezit een Oldsmobile Dynamic 88 Holiday Sedan uit 1958. Hij heeft ze zowel om praktische als esthetische redenen onder zijn auto zitten. "Bij 50's cars dan denk je aan veel... heel veel chroom, een brullende v8 en een auto van minstens 6 meter lang die op white wall-banden staat," vertelt hij. "Ik vind 'curb feelers' gewoon bij auto's uit die periode horen, niet alleen omdat ze mooi ogen maar ook omdat ze een klein handigheidje zijn."

Christian heeft zelf namelijk twee keer zijn white walls beschadigd op een stoeprand. Hij zocht naar een oplossing om dit in de toekomst te voorkomen en kwam na een zoektocht op internet uit bij de 'curb feelers'. "Zo'n Amerikaan heeft best wel een aantal dode hoeken aan de zijkant van de auto die in bepaalde situaties lastig kunnen zijn," vervolgt hij. "Als je met je 'curb feeler' langs een stoep of iets dergelijks gaat dan hoor je een schavend geluid omdat de auto als klankkast fungeert. Dat is een waarschuwing dat je snel moet stoppen of terug moet sturen. De curb feelers hebben me al een paar keer geholpen bij smalle plekjes en parkeren waardoor ik mezelf weer een nieuwe white wall heb bespaard."

Marcel Roos, eigenaar van een Plymouth P15 uit 1948, sluit zich daarbij aan. Hij heeft zijn auto drie jaar geleden pas geïmporteerd naar Nederland. In tegenstelling tot Christian, die de 'curb feelers' rondom zijn auto heeft zitten, heeft de Plymouth van Marcel ze alleen aan weerszijden achter de voorwielen. "Ze zitten eronder omdat het cool staat en omdat het handig is met inparkeren in m'n krappe garage," zegt hij. "Je hoort het duidelijk als je iets raakt en op die manier kun je de breedte van je auto beter bepalen."

Oplossingen van de moderne tijd

Hoewel de 'curb feeler' na de jaren 50 uit de gratie lijkt te zijn gegaan, wordt het principe vandaag de dag nog steeds op moderne auto's toegepast. We zijn immers nog steeds bang om onze kostbare wielen langs een stoeprand te halen. Fabrikanten bedachten hiervoor verschillende oplossingen. Vaak zien we bijvoorbeeld dat de rechter buitenspiegel naar beneden kantelt om zo zicht op de gevaarlijke stoeprand te bieden. Daarnaast hebben sommige auto's ook parkeersensoren aan de zijkant die met een piepsignaal laten weten wanneer je te dicht langs een muur of stoeprand schuurt.

Om het nog een stapje verder te brengen, hebben steeds meer auto's nu ook camera's aan boord die je volledig zicht bieden op wat er rondom de auto gebeurt. Sommige systemen laten je daarbij ook de zijkant van de auto zien, waarbij je optimaal zicht hebt op de afstand tussen je wielen en de stoeprand. In veel gevallen parkeert de auto dan ook nog eens automatisch voor je.

Het probleem van mogelijke velgschade is verre van nieuw, maar de manier om het te voorkomen, werd steeds geavanceerder. Vaak zijn echter juist de meest simpele oplossingen het vermakelijkst.

Met dank aan Maria Pels, de Facebook-groep 'KingCruise', Marcel Roos en Christian Schnoing.