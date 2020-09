De Vluchtstrook: BMW GINA Concept

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

In deze editie van De Vluchtstrook bespreken we wederom een bijzondere concept-car. BMW onthulde in 2008 de GINA 'Light Visionary Model' , een studiemodel met een onconventionele carrosserie. In plaats van staal of aluminium gebruikte men namelijk spandex voor het 'plaatwerk'!

De designs van ontwerper Chris Bangle hadden in BMW-kringen een tamelijk polariserende werking. Eén van zijn meest controversiële ontwerpen is de E65 7-serie geweest, waarvan de styling een breuk met het verleden betekende. Niet iedereen was daar een even grote fan van. Destijds gingen zelfs petities rond waarin boze liefhebbers eisten dat BMW Bangle maar de laan uit moest sturen. In 2008 kwam hij echter, nadat hij sinds 2001 aan het project had gewerkt, met een concept-car die te boek staat als zijn meest onconventionele ontwerp.

Spandex

De afkorting 'GINA' staat voor 'Geometry and functions In 'N' Adaptations'. De 'N' staat in de wiskunde symbool voor oneindigheid. Oftewel, de flexibiliteit van de Gina kent geen grenzen. Het meest unieke aspect van de Gina is dan ook dat de carrosserie niet bestaat uit panelen van aluminium of staal, maar uit spandex gecoat in polyutheraan. Dit synthetische materiaal staat vooral bekend om zijn elasticiteit en is opgewassen tegen zowel extreme kou als warmte. Het wordt onder meer gebruikt in sportkleding. Spandex is volgens BMW bestendig en duurzaam, wat het geschikt maakt voor toepassing op een auto. Doordat het materiaal flexibel is, raakt het bovendien niet beschadigd wanneer het van vorm verandert.

De opbouw van de Gina is als volgt: het spandex is over een aluminium frame heen gespannen. Voor de meer flexibele delen van de auto gebruikte BMW koolstofvezel. De vorm van het frame wordt vervolgens beïnvloed door elektromotoren en hydrauliek. Dit maakt dat de Gina slechts vier 'panelen' nodig heeft voor de carrosserie: de motorkap, twee zijpanelen en de kofferbak. Wanneer de vleugeldeuren openen, beweegt het spandex mee. Hetzelfde geldt voor de motorkap. Deze splijt als het ware open om bij de motor te kunnen, wat bij velen tot grote hilariteit leidde. Mede gezien de naam van de auto hoef je niet over heel veel verbeeldingskracht te beschikken om te begrijpen wat men daar zo grappig aan vond.

Niet voor de markt

Een ander opvallend designelement van de Gina is de verlichting. De koplampen zitten verscholen achter het spandex, maar wanneer de lampen nodig zijn, opent de Gina als het ware zijn ogen. De achterlichten zijn volledig verwerkt in de carrosserie en schijnen door het spandex heen. In het interieur van de Gina is het materiaal tevens scheutig gebruikt. Het dashboard oogt heel vloeiend en minimalistisch. Op het dashboard zijn slechts drie klokken te zien, van de versnellingspook is alleen de kop van het handvat zichtbaar boven het spandex. Een herkenbaar element is de iDrive-controller op de middentunnel. Hoewel het algehele ontwerp van de Gina bijzonder futuristisch oogt, is de dubbele voorruit dan weer een duidelijke verwijzing naar historische auto's als de BMW 328 uit de jaren 30.

Ontwerpfilosofie

De Gina was voor BMW echter meer dan alleen een buitenissige concept-car. Het studiemodel belichaamde een compleet nieuwe ontwerpfilosofie. De gebruikte materialen waren volgens BMW namelijk duurzamer in de productie en het flexibele spandex moest meer vrijheid gaan bieden bij de vormgeving van toekomstige modellen. Daarnaast bood het ook een gewichtsvoordeel. In de praktijk is het er echter nooit van gekomen.

Wel is BMW sinds die tijd steeds meer gaan kijken naar oplossingen om het gewicht verder te drukken. De huidige 7- en 8-serie beschikken bijvoorbeeld over een 'carbon core', waarbij een groot deel van de koets is opgetrokken uit koolstofvezel. Over die 8-serie gesproken, het front van de Gina lijkt daar met een beetje fantasie wel op, met name als je kijkt naar de vorm van de open koplampen. Is er toch nog iets van de concept-car naar de markt doorgesijpeld.