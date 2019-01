De Tweeling: Mitsubishi i-MiEV - Mitsuoka Like

In deze editie van De Tweeling eens geen tweeling, maar een vierling. Jawel, dat moet een keer kunnen. Deze week nemen we de Mitsubishi i-MiEV en zijn eigenzinnige familie onder de loep, waarin we met name ingaan op het broertje dat niet van de geestverruimende middelen kan afblijven.

Er wordt tussen autofabrikanten behoorlijk wat gerommeld en geschoven met modellen en de Mitsubishi i-MiEV is daar een zeer goed voorbeeld van. Zo'n goed voorbeeld zelfs dat deze aflevering van De Tweeling best eens voor wat verwarring kan zorgen.

In 2010 werd de Nederlandse automarkt, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, door Mitsubishi verrijkt met de i-MiEV. Die met zijn smalle en hoge koetsje wat on-Europees ogende EV ging niet alleen de boeken in als de eerste elektrische auto die door de Euro NCAP op de muur werd afgevuurd, maar ook als één van de eerste 'voor de massa' bestemde EV's. De i-MiEV werd in het kader van een uitgebreide samenwerking, waar ook de drielingen ASX/C4 Aircross/4008 en Outlander/C-Crosser/4007 vruchten van waren, door Peugeot als iOn en door Citroën als C-Zero in de etalage gezet. De Mitsubishi kreeg daarbij een iets gunstiger prijskaartje op zich geplakt, al was de aanvankelijke vanafprijs van bijna 33 mille eind 2010 best stevig. Een jaar erop werd de i-MiEV nog wat kostbaarder, maar nu dwalen we af.

Het 'i'-tje dat vooraan in de modelnaam i-MiEV staat, was niet door Mitsubishi's marketingafdeling bedacht om lekker mee te waaien met de hippe wind die dicteerde dat elke productnaam moest worden vergezeld door die letter. Welnee, de i-MiEV was namelijk een volledig elektrische versie van de puur en alleen in Japan geleverde Mitsubishi i. Die 'i' werd in 2006 op de markt gebracht en was een echte kei-car volgens het bekende tallboy-concept. Onder de kap van die tot 2013 geleverde Mitsubishi gewoon een driecilinder benzinemotor met een inhoud van 659 cc. Die 'i' bleef in Japan, maar de i-MiEV mocht wel op de boot naar het buitenland en kwam zo in Europa en zelfs in de Verenigde Staten terecht. Let goed op, nu wordt het gek.

De i-MiEV die Mitsubishi in de Verenigde Staten leverde, was met zijn lengte van 3,68 meter en zijn breedte van 1,59 meter maar liefst 28,5 centimeter langer en 11 centimeter breder dan de 3,4 meter lange en 1,48 meter brede i-MiEV zoals die in Japan werd verkocht. Dit had te maken met de veiligheidseisen die de Amerikaanse instanties aan het wagentje stelden. Nog een designverschil: in de VS kreeg de i-MiEV verlichting met de gekleurde beglazing van de reguliere Mitsubishi 'i'. Ook de i-MiEV die in Europa werd geleverd, had iets andere afmetingen dan het Japanse origineel. 'Onze' stekkerdwerg was net zo breed als de Japanse variant, maar groeide door de montage van aan Europese wetgeving aangepaste bumpers in de lengte met 8 centimeter. Daarbij had onze i-MiEV grijze glaasjes voor de achterlichtunits.

Waar blijft nou die Mitsuoka? Helemaal onder aan dit verhaal. Het altijd eigenzinnige Japanse bedrijf, dat al jaren vol enthousiasme retrosausjes en klassieke kruiden over auto's als de Nissan Micra uitstort, startte in 2010 namelijk met de levering van de Like. De Like was op het eerste gezicht 'gewoon' een i-MiEV met een eigen, bijna Predator-achtige smoelwerk (foto 1 en 2). Niet helemaal waar. Mitsuoka plakte natuurlijk zijn eigen logo's op de auto, maar paste ook de bumpers rondom aan. Ook deze variant op het i-MiEV-thema had weer andere afmetingen. De Like, een verwijzing naar het Japanse Raiku - dat iets betekent als 'donderslag rijden', iets wat op zijn beurt weer verwijst naar de elektrische aandrijflijn van de auto - was opmerkelijk genoeg 3,57 meter lang. Inderdaad, 17,5 centimeter langer dan de Japanse versie, maar weer 11 centimeter korter dan zijn Amerikaanse broertje. Nog een opmerkelijke verandering: de Like was geen vierzitter, maar een vijfzitter! In 2012 werd de stekker uit het Like-project getrokken. De i-MiEV wordt in Nederland niet meer actief aangeboden, maar wie er écht heel graag eentje wil, kan nog bij de Nederlandse importeur aankloppen.