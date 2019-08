De Tweeling: Mazda 2 - Toyota Yaris - Scion iA

Behalve zijn geboorteland heeft de Mazda 2 bar weinig van doen met de Toyota Yaris. In Europa althans, want in Noord-Amerika zijn de twee vrijwel identiek.

Toyota houdt er een wat bijzonder beleid op na als het om de Yaris gaat. Elk werelddeel krijgt zijn eigen versie, waarbij moet worden aangetekend dat de ‘Europese’ variant tot voor kort ook in Noord-Amerika in de showrooms stond. Die auto werd onlangs vervangen door een compleet ander model, dat we echter met geen mogelijkheid ‘nieuw’ kunnen noemen. Het is namelijk niets meer of minder dan een Toyota-variant van de in 2014 gelanceerde huidige Mazda 2.

Die ver-Toyota-de Mazda komt niet uit de lucht vallen, want de in Nederland niet verkrijgbare sedanversie van de Mazda 2 wordt al sinds 2014 in Mexico geproduceerd én van Toyota-logo’s voorzien. De auto wordt in zijn productieland als Yaris R aangeboden naast de op de Vios gebaseerde Aziatische Yaris. In Canada staat de ‘Mazda-Toyota’ wel alleen en heet de auto vanaf het begin Toyota Yaris Sedan. Wel zo helder.

Daarmee hebben we al twee Toyota-namen te pakken voor de vermomde Mazda, maar in de VS maakt men het helemaal bont. Daar verscheen de in Mexico geproduceerde vierdeurs Mazda als Scion iA op de markt. Een jaar na de introductie van het model besloot Toyota echter de stekker uit zijn hippe jongerenmerk te trekken en werd de compacte ‘Scion’ omgedoopt tot Toyota Yaris iA. Weer een jaar later wordt elke herinnering aan de Scion definitief overboord gegooid en gaat de auto verder onder de naam die ook in Canada wordt gevoerd. Die Yaris Sedan kreeg in april gezelschap van een nieuwe vijfdeurs Yaris, waarmee hatchback en sedan in elk geval weer bij elkaar passen.