Saipa Atlas: Irans nieuwe trots is oude Kia Pride

Even in vogelvlucht: wat is Saipa? Saipa is een Iraanse autofabrikant die in de jaren 60 in Iran zijn eerste auto verkocht, een eigen versie van de Citroën Dyane die Jyane werd gedoopt. Saipa - waarin de Iraanse staat een meerderheidsbelang heeft - produceerde door de jaren heen diverse modellen van diverse autofabrikanten in licentie. Van Renault (5 en 21) tot Dacia (Sandero, Logan) en van Nissan tot Citroën (Xantia en C5). Saipa heeft vooral een grote voorliefde voor de Pride. Gezien de afkomst van het merk is dat natuurlijk een bizarre zin, maar we hebben het natuurlijk over de kleine Kia. Je kent hem nog wel, die kleine hatchback op basis van de Mazda 121/Ford Festiva die tussen 1995 en 2000 in Nederland werd verkocht. Saipa verkocht (en verkoopt!) de Pride als vijfdeurs hatchback (Nasim), maar ook als vierdeurs sedan (Saba), stationwagon (Safari), liftback (141) en zelfs als pick-up en bestelauto. De basis van de Kia Pride bevalt Saipa wel. Zo heeft Saipa nog enkele auto's in het gamma die van het platform van de Kia Pride gebruik maken. Het merk stelt nu zijn nieuwste model aan de wereld voor: de Atlas. Ook dát is in beginsel weer een stokoude Pride.

De Saipa Atlas die in dit artikel de hoofdrol speelt is in feite de gefacelifte Saipa Quick (foto's 10, 11 en 12). Die Saipa Quick staat net als de Tiba (foto 15) en Saina op wat de Iraniërs het X200-platform noemen, een doorontwikkeld platform van de aloude Kia Pride dus. De Saipa Atlas heeft ten opzichte van de Quick een herzien front met daarin nieuwe koplampen en een opvallende grille met verticale lamellen. De Atlas onderscheidt zich verder met anderee achterlichten van de Quick. Afbeeldingen van het interieur geeft Saipa nog niet vrij. Het interieur van pre-faceliftversie Quick zie je op foto 12. We mikken erop dat de afmetingen van de Saipa Atlas overeenkomen met die van pre-faceliftversie Quick. Dat betekent dat we te maken hebben met een zo'n 4 meter lange en 1,68 meter brede hatchback.

Saipa en Pars Khodro

Wie aan de Iraanse auto-industrie denkt, denkt ongetwijfeld aan Pars Khodro. Dat is een merk dat onder meer oude Dacia's onder eigen naam verkoopt en dat ook jarenlang de Peugeot 405 in opgefriste vorm heeft verkocht. Pars Khodro bestaat nog altijd en is voor 51 procent in handen van Saipa. Ook Pars Khodro heeft een interessante auto op basis van de Kia Pride geleverd: de Sepand PK. Dat indrukwekkende resultaat van geschuif met productielijnen tussen Saipa en Iran Khodro was een Renault 5 met Pride-basis! Overigens heeft Saipa ook moderner spul in de showrooms staan. Zo is de Saipa Shahin bijvoorbeeld een sedan die naar verluidt op een gemoderniseerd platform van de tweede generatie Toyota Yaris staat (foto 13 en 14). Saipa, je zou er een boek over kunnen schrijven.