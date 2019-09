De Tweeling: Dodge Dakota - Mitsubishi Raider

In een eerdere aflevering zoomden we in op de Mitsubishi L200, die in het Midden-Oosten als Ram 1200 wordt verkocht . Er is echter ook een voorbeeld van het omgekeerde, een Dodge pick-up die een Mitsubishi werd. Dat voorbeeld heet Raider.

Als er in het land van de pick-ups over de grenzen van een autobouwer heen wordt gerebadged, dient een Japans exemplaar vaak als de basis daarvoor. De Japanners zijn nu eenmaal heer en meester in het segment van de relatief compacte, terreinwaardige werkpaarden, een gedeelte van de markt waar verder alleen Fords Ranger een deuk in weet te slaan. De Mercedes X-klasse is bijvoorbeeld gebaseerd op de Nissan Navara, net als de Renault Alaskan. De L200 dient niet alleen als basis voor de eerdergenoemde Ram, maar ook voor de Fiat Fullback.

Hoewel velen bij het zien van een pick-up meteen aan de Verenigde Staten denken, hebben de genoemde modellen daar doorgaans niets te zoeken. De Toyota Hi-Lux, Mitsubishi L200, Isuzu

D-Max en Volkswagen Amarok zijn daar niet leverbaar, al was het maar om de ‘Chicken Tax’ op geïmporteerde bedrijfsauto’s te voorkomen. De Toyota Tacoma, Honda Ridgeline, Ford Ranger en de onlangs op deze site besproken Chevrolet Colorado en GMC Canyon zijn de aldaar gebouwde én geleverde alternatieven.

Wie met een pick-up wil scoren in de VS, kan die auto daar dus ook het beste bouwen en wie dat doet, kan hem net zo goed aanpassen aan de Amerikaanse smaak. Toen Mitsubishi begin deze eeuw een potje wilde meeblazen in het segment van de lichte ‘trucks’, was de stap naar partner en aandeelhouder Chrysler de meest logische. De samenwerking tussen de twee heeft allerlei sappige tweelingen opgeleverd en bracht Mitsubishi in 2005 bij de Dodge Dakota.

Op basis van die auto werd de Mitsubishi Raider ontwikkeld. Die naam kwam niet uit de lucht vallen, maar was eerder gebruikt bij een gedeeld model van Dodge en Mitsubishi. Opvallend genoeg was het in de jaren 80 niet Mitsubishi, maar Dodge dat met een Raider kwam. Die terreinbeul was in feite een Mitsubishi Pajero.

Bij de pick-up werden de rollen omgedraaid. De Dakota, het compacte broertje van de (toen nog) Dodge Ram 1500, werd stevig bij de kladden gepakt. Mitsubishi hield het niet bij een nieuwe neus, maar verving ook het plaatwerk aan de flanken van de auto door nieuw vormgegeven materiaal. Waar de wielkastverbreders van de Dodge bijna de gehele flank in beslag namen, concentreerden die van de ronder vormgegeven ‘Mitsubishi’ zich rond de eigenlijke wielbehuizingen. Alleen door z’n raampartijen en dak is zichtbaar dat de Raider feitelijk een Dakota is. Mitsubishi monteerde zelfs een eigen dashboard.

Ook onderhuids is deze grote Mitsubishi lekker Amerikaans. De auto, die er met een twee- en een vierdeurs cabine was, kreeg een 3,7-liter V6 of een 4,7-liter V8 mee. Vierwielaandrijving was niet standaard, maar wel mogelijk. Helaas voor Mitsubishi bracht de Raider niet het succes waarop het merk op had gehoopt en kon de auto op het gebied van verkoopcijfers niet in de schaduw staan van z’n technisch gelijke broertje. In 2009 ging de stekker uit de productielijn, een opvolger kwam er niet.