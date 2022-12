De (tot nu toe) populairste auto's van 2022

De verkoopcijfers van november zijn binnen en dat betekent dat we ook de voorlopige jaarbalans kunnen opmaken. We zetten de populairste merken en modellen over de eerste 11 maanden van dit jaar voor je op een rij.

Er zijn in november in Nederland 27.810 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er 2,2 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Toyota mocht zich in november de populairste autofabrikant van Nederland noemen en ook de best verkochte auto was in november een Toyota: de Yaris Cross. Maar hoe staan de totale jaarcijfers er eigenlijk voor?

In de eerste elf maanden van dit jaar zijn in Nederland in totaal 281.383 nieuwe auto's op kenteken gezet. Hoewel de afgelopen vier maanden positieve groeicijfers laten zien, lopen de registratiecijfers in over de eerste elf maanden van dit jaar bijna 2 procent achter bij die van dezelfde periode vorig jaar. We zetten de populairste merken en modellen van de afgelopen elf maanden voor je op een rij.

Populairste automerken januari-november 2022

Kia mag zich tot op heden het populairste automerk van Nederland noemen. Tot en met november leverde de Kia-importeur in ons land bijna 28.000 auto's af en daarmee blijft het merk op enige afstand van Toyota dat in diezelfde periode geen 23.000 nieuwe auto's leverde. Afhankelijk van of en welke importeurs in de laatste maand van dit jaar opeens besluiten om veel extra auto's op kenteken te zetten, kan Kia zijn toppositie nog kwijtraken.

Merk Aantal 1 Kia 27.689 2 Toyota 22.867 3 Volkswagen 22.867 4 Peugeot 20.171 5 Hyundai 15.989 6 BMW 15.272 7 Renault 14.193 8 Skoda 14.040 9 Tesla 12.782 10 Ford 12.433

Populairste modellen januari-november 2022

Hoewel Kia vooralsnog aan de leiding gaat is de tot op heden populairste auto in Nederland dit jaar afkomstig van Peugeot. De 208 staat met ruim 9.000 van januari tot en met november geregistreerde exemplaren op nummer één. Daarvan had het gros overigens een benzinemotor, een kleine 3.500 stuks waren een elektrische e-208. Plek twee is voor de immer populaire Kia Niro waarvan er in de eerste 11 maanden van dit jaar een ruime 6.600 stuks zijn geregistreerd. Daarvan waren er ruim 3.000 een elektrische Niro Electric. Op plek drie staat het kleinste broertje van de Niro: de Picanto.

Merk en model Aantal 1 Peugeot 208 9.063 2 Kia Niro 6.618 3 Kia Picanto 6.592 4 Opel Corsa 6.287 5 Volvo XC40 6.193 6 Toyota Yaris Cross 5.367 7 Volkswagen Polo 5.173 8 Lynk & Co 01 5.109 9 Peugeot 2008 5.080 10 Skoda Enyaq 4.951

Andere auto's in de Top 10 die zowel met verbrandingsmotoren als met een elektrische aandrijflijn geleverd worden zijn de Opel Corsa, de Volvo XC40 en de Peugeot 2008. Van de kleine 6.300 tot nu toe geleverde Opels Corsa waren er zo'n 1.350 een elektrische Corsa-e. Dat is enigszins opvallend. Dat betekent namelijk dat 21 procent van de dit jaar in Nederland geleverde Corsa's een elektrische versie is terwijl maar liefst 38 procent van de Peugeots 208 een elektrische e-208 was. Van de 6.193 geleverde Volvo's XC40 hadden er zo'n 2.500 stuks (40 procent) een elektrische aandrijflijn. Ook blijkt de elektrische versie van de Peugeot 2008 in trek. Van de zo'n 5.000 stuks dit jaar geleverde exemplaren waren er zo'n 1.900 (37 procent) een elektrische e-2008.