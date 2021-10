De populairste elektrische auto's van 2021

2021 is nog niet voorbij, maar de eerste drie kwartalen van het jaar liggen inmiddels achter ons. Dat levert dankzij VWE Automotive interessante cijfers op over de Nederlandse EV-markt. In dit artikel zetten we de 15 populairste nieuwe elektrische auto's van Nederland voor je op een rij.

Kia levert de Niro in Nederland in diverse varianten, maar het is de elektrische e-Niro die Kia een laurierkrans oplevert. De Kia e-Niro is in de afgelopen drie kwartalen van 2021 namelijk de populairste elektrische auto van Nederland gebleken. Kia verkocht er tot en met september 3.870 stuks van. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er overigens twaalf procent meer.

De Kia e-Niro mag dan net als vorig jaar weer ontzettend succesvol zijn, dat betekent niet dat de auto niets te vrezen heeft. De elektrische e-Niro voelt namelijk de hete adem van de dit jaar op de markt gebrachte Skoda Enyaq iV in zijn nek. Van Skoda's elektrische SUV werden in de eerste negen maanden van dit jaar namelijk 3.643 exemplaren op kenteken gezet, goed voor een tweede plek in deze top 10 van populairste elektrische auto's van Nederland.

Wie enkele jaren geleden had gezegd dat Ford met een elektrische Mustang SUV zou komen, werd raar aangekeken. Anno 2021 blijkt de elektrische SUV met Mustang-naam toch echt flink aan te slaan. De Ford Mustang Mach-E wandelt namelijk doodleuk het ereschavot op. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn 2.237 nieuwe Fords Mustang Mach-E geregistreerd, goed voor een derde plek. Op plek vier vinden we de Tesla Model 3. Nog altijd populair, maar het aantal Models 3 dat Tesla er tot op heden in 2021 van heeft weggezet is niet zo groot als in de eerste negen maanden van 2020. Tesla heeft dit jaar 1.968 Models 3 geregistreerd, maar liefst 55 procent minder dan de 4.380 die in de eerste drie kwartalen van vorig jaar werden gekentekend. Andere opvallende zaken? De Renault Zoe doet het nog altijd goed en ziet zijn verkopen zelfs toenemen en de ooit zo succesvolle MG ZS EV is uit de Top 15 verdwenen.

Top 15 populairste elektrische auto's in Nederland Q1-Q3 2021