Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Mitsubishi Outlander PHEV is sinds een paar maanden terug in Nederland en blijkt nu al – tijdelijk – in prijs verlaagd. Daarom staat zo’n grote Mitsubishi-SUV nu al voor minder dan 50 mille op je oprit, maar moet je dat willen?

Mitsubishi Outlander PHEV Pure – €49.990

€2.000. Zoveel is er voor elke uitvoering van de Mitsubishi Outlander van de prijs af, dus rijd je deze plug-in hybride SUV nu voor €49.990. Voor dat geld haal je een 4,72 meter lange SUV met 306 pk, vierwielaandrijving, een elektrisch rijbereik van 85 kilometer en 1.600 kg trekgewicht in huis, dus op papier ziet het er allemaal goed uit. Een zevenzitter is de plug-in hybride Outlander in Nederland vooralsnog niet, maar dat is concurrent Skoda Kodiaq ook niet als je voor de PHEV gaat. De Outlander is er in maar liefst zes varianten: Pure, Intense, Business Edition, First Edition, Instyle en Instyle+.

De Business Edition lijkt een First Edition, maar dan met ‘Outlander’ in zwart schrift op de motorkap en een korting van €1.000. Vanaf dit niveau zit de Outlander echt lekker in de luxe en wil je zaken als extra speakers, stoelventilatie en een panoramadak, dan zul je zelfs voor de Instyle-versies moeten gaan. Dan gaat het rap richting of zelfs over de 60 mille, dus wij stellen ons vandaag met plezier wat bescheidener op.

De Pure en de Intense lijken sterk op elkaar. Ze hebben dezelfde 18-inch wielen en doen het allebei zonder dakrails. Om de twee goedkoopste versies uit elkaar te kunnen houden, moet je dan ook vooral goed naar de voorbumper kijken. Daar ziet de oplettende kijker dat de Intense mistlampen heeft in de dikke chroomstrip naast de grille. Ook zijn hier koplampsproeiers te zien, die op de Pure ontbreken. Tot slot heeft de Intense donkergetint privacy glass, en krijgt de Pure gewoon heldere ruiten mee. In beide gevallen is White Solid de enige kleur waarvoor geen meerprijs geldt. Dit uni-wit is een van de slechts vijf beschikbare kleuren op deze goedkopere uitvoeringen, want rood en Moonstone Grey gaan aan deze versies voorbij.

Toch is de Outlander Pure zeker geen ‘kaal hok’. De lijst met standaarduitrusting is zelfs tamelijk indrukwekkend en omvat onder meer adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing, twee 12,3-inch schermen, navigatie, een 360-gradencamera, klimaatregeling met twee zones, een automatisch dimmende binnenspiegel, parkeersensoren rondom, de mogelijkheid tot het voorverwarmen van de auto, ‘keyless alles’ en zelfs een Yamaha-audiosysteem met acht luidsprekers.

Dit is dan ook zo’n auto die pas laat zien wat je mist als je naar de uitrusting van een duurdere versie kijkt. De Intense heeft namelijk kunstleren (in plaats van stoffen) bekleding, een draadloze telefoonlader, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en – en daar gaat het ons om – stoel- en stuurverwarming. Dat ontbreekt dus op de Pure, maar daar hoeft Mitsubishi zich wat ons betreft niet voor te schamen.

Goed voor elkaar dus, die basis-Outlander, maar in vergelijking met de concurrentie ook weer geen werelddeal. Anders dan eerst is de basisversie van de al genoemde Kodiaq tegenwoordig ook een plug-in, die al voor €44.990 voor je deur staat. Dan heb je geen adaptieve cruisecontrol, maar wel meteen stoelverwarming. Wel heeft de Kodiaq dik 100 pk minder en doet hij het zonder vierwielaandrijving, maar daar staat weer een elektrische actieradius van 123 in plaats van 85 kilometer tegenover.

De keuze van de auteur

Ik vind dat deze auto in een relatief eenvoudige uitvoering best lekker uit de verf komt. Hij heeft iets onverzettelijks, iets functioneels, en daar past een niet al te weelderige aankleding wat mij betreft prima bij. Bovendien is zelfs de simpelste Outlander behoorlijk luxe. Toch zou ik de overstap naar een Intense wel zeer serieus overwegen. Op het privacy glass na vind ik alle extra opties van die auto wel de moeite waard en voor ‘slechts’ €2.000 extra is de stap niet zo heel groot. Het kleurenaanbod is zoals gezegd beperkt en bovendien vrij treurig, met grijs, zwart, tweemaal wit en blauw. Het wordt dus maar een blauwe. Losse opties zijn er niet, dus rest ons alleen nog de taak om de afneembare (helaas niet elektrisch uitklappende) trekhaak van de accessoirelijst te plukken. Dat kost €1.451, wat het totaal voor een blauwe Intense op €54.491 brengt. Toch best prijzig…