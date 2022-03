De Mercedes A200 Turbo was een echte binnenvetter

Die eerste A-klasse met een geblazen benzinemotor was de in 2005 onthulde A200 Turbo, die zich pakweg een jaar na de introductie van de tweede generatie voegde bij de A150, A170 en A200 plus een riedeltje diesels. Hij gold als sportieve smaakmaker, een positie waarop hij vanwege zijn vorstelijke 193 paarden zeker aanspraak mocht maken. Hij sloeg wat dit betreft in elk geval een beter figuur dan de doldwaze, 250 maal gebouwde A160 F1 Edition van 1999, die officieel naar de namen Häkkinen en Coulthard luisterde en bovendien het F1-kleurenschema droeg. Met die praalwagens vergeleken was de A200 Turbo een echte binnenvetter, omdat alleen een verchroomd typeplaatje verklapte hoeveel spierkracht er onder zijn korte motorklepje schuilging. Mercedes redeneerde dat de jas waarin de tweede generatie A-klasse zich hulde van zichzelf al dynamisch genoeg was. Of in elk geval belangrijk ‘dynamischer en zelfbewuster’ dan het voorgaande model.

Dat dankt Baureihe W169 aan zijn veel bredere carrosserie met wulpse schoudervullingen rondom de wielen, die je boven alles toeroepen dat geen eland hem ooit omver zal krijgen. Dat laatste bleef een heet hangijzer, en ook de reden waarom de tweede A niet alleen een gloednieuwe achteras kreeg – gebouwd om negatieve effecten van dwarskrachten te neutraliseren – maar ook innovatieve schokdempers, die zonder tussenkomst van elektronica een actief karakter hadden. Ze waren soepel bij rijden in rechte lijn, maar werden bij grote stuuruitslagen snel harder om rollen om de lengteas tegen te gaan. Bij al die extra dynamiek hoorde voor het eerst en laatst in de levensloop van de A-klasse ook een driedeurs koets, waarmee de kleine Benz zich als ruimtewagen – wat het in feite nog steeds was – in een klein en illuster gezelschap voegde, waaronder de eerste Renault Twingo en de Avantime van hetzelfde merk, maar ook de Peugeot 1007. Het ambitieuze idee dat de A-klasse daarmee met succes het C-segment zou kunnen aanvallen, viel nogal in het water. Zeg het maar, liever een driedeurs A200 Turbo of toch een Golf GTI, BMW 120i of pakweg een Subaru Impreza WRX?