De interessante 'nieuwe' youngtimers van 2020

De zakelijke rijder hoeft niet bij uitstek in een gloednieuwe bijtellingsknaller te rijden, want uiteraard is er ook de youngtimer-regeling nog. In 2020 komt er weer een nieuwe lading modellen voor in aanmerking. We lichten er even een paar uit.

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar wie in 2020 een youngtimer wil gaan rijden, kan al kijken naar auto's uit 2005. Die zijn komend jaar toch echt alweer vijftien jaar oud. Wat te denken van een vroege E91 BMW 3-serie? Nog altijd een nette auto om te zien en qua rijgedrag ook voor de huidige maatstaven nog een prima auto. Voor tussen de € 7.000 en € 8.000 heb je al een exemplaar waar nog leven in zit. Let wel op olieverbruik en de distributieketting, twee bekende pijnpunten.

Wil je liever wat meer uitstraling, dan is de Lexus IS een interessante optie. De in 2005 op de markt verschenen generatie oogt nog altijd best prima en steekt bovendien erg goed in elkaar. Daarbij heb je voor hetzelfde geld als een kale E91 een auto waar alles op en aan zit qua uitrusting. Het interieur is wel wat bedaagd, dus daar moet je misschien even doorheen kijken.

Een wat minder voor de hand liggend alternatief uit 2005 is de Mazda MX-5 (NC). Die rijd je als ondernemer vooral als je graag met een glimlach op je gezicht bij een klant verschijnt. Voor de praktische inzetbaarheid laat je de tweezitter natuurlijk staan. Net als bij de Lexus geldt dat de MX-5 goed in elkaar steekt en ook de roestproblemen van eerdere generaties zijn bij de NC minder frequent aanwezig. In de aanschaf is de MX-5 wel wat duurder; een mooi exemplaar moet nog minimaal zo'n € 8.000 opleveren.

Kan het je echt niets schelen wat het gebruik je kost, maar wil je vooral laten zien dat de zaken goed gaan, dan is de Range Rover Sport per 2020 een optie. De extra dikke variant van de vorige generatie Range Rover verscheen in 2005 op de markt en biedt alles wat een succesvolle ondernemer zich kan wensen. Dat voor ongeveer € 10.000. Je portemonnee moet na de aanschaf nog wel echt goed gevuld zijn; onderhoud is duur en kostbare reparaties liggen op de loer.

Uiteraard zijn er nog veel meer auto's, groot en klein, die in het nieuwe jaar als youngtimer te rijden zijn. Het complete overzicht en verdere toelichting per auto vind je in het januari-nummer van AutoWeek Classics.