De handbak verdwijnt: deze poken mogen we nooit vergeten!

De handbak verdwijnt in rap tempo. Gisteren kon je op deze site lezen dat de vernieuwde BMW 3-serie bijvoorbeeld niet meer met manuele transmissie leverbaar is. Jammer! En wat waren versnellingspoken soms mooi in het verleden. We hebben daarom een verzameling prachtpoken voor je die als ware kunststukken interieurs opfraaiden.

Oldsmobile Cutlass Hurst/Olds

Dit woud aan poken heet ‘Hurst Lightning Rods Triple Shifter’ en is bedoeld voor het betere dragracewerk. De rechter is om handmatig, snel en trefzeker van 1 naar 2 te schakelen, met de middelste ga je van 2 naar 3, waarna je de linker pook in D (overdrive) kunt zetten.

Citroën 2CV

De horizontale stok is verbonden met een ‘gewone’ verticale pook die in de versnellingsbak achter de motor zit. De 1 schakel je in door de bal naar links te draaien en naar achteren te trekken, voor de achteruit duw je hem naar voren. 2 en 3 zitten ‘in het midden’ tegenover elkaar, 4 zit ‘rechtsboven’.

Dodge Challenger

Het lijkt wel een handrem zoals ze die in de rally- en driftsport gebruiken maar dit is een zogenaamde ‘pistol grip’ van Hurst.

Volkswagen Golf GTI

Klassieker die geen verdere uitleg behoeft.

Chevrolet Camaro

Voordat Alfa Romeo er in de 75 een handrem van maakte, gebruikte Chevrolet deze vorm (de ‘Horseshoe Ratchet’) al voor het bedienen van de automaat.

Jaguar XJ40

De kenmerkende ‘J-gate’ zagen we voor het eerst bij de XJ40 (1986). Het idee achter dit schakelpatroon is dat je de automaat niet per ongeluk in N of R kunt zetten wanneer je handmatig een versnelling kiest.

Delahaye 135

Dit miniatuurpookje is de ‘pre selector’ voor de semi-automatische Cotal-vierversnellingsbak waarvan de 1 niet links- maar rechtsboven zit. Behalve Delahaye maakten ook Peugeot, Citroën, Delage, Ford, Bugatti, Salmson en Hotchkiss in de jaren 30/40 gebruik van deze elektromagnetische bak.

Ferrari 550 Maranello

Ferrari hoef je niet te vertellen hoe ze een esthetisch verantwoorde versnellingspook met bijbehorende schakelcoulissen moeten maken. De pook op de foto bij dit artikel is ovcrigens van een Ferrari 328.

Triumph Dolomite Sprint

De schuifknop bovenop de pook van de Triumph Dolomite Sprint. Daarmee schakel je de overdrive van de versnellingsbak in.

Alfa Romeo 6

Natuurlijk zijn er veel Alfa's te bedenken die een prachtpook hadden, dit is die van de Alfa Romeo Sei. Een kort, kordaat exemplaar.

Citroen SM

Wat was er niet mooi aan de SM? Zelfs de versnellingspook met daarom heen een fraai in chroom gestanst schakelpatroon.

Mercedes-Benz 300 SL

Zo mooi kan een eenvoudige versnellingspook zijn. De keuzehendel voor de Mercedes 300 SL. Een groot wit stuur en een simpele witte knop op een lange pook.

Dit overzicht is eerder geplaatst in AutoWeek Classics 5 2018 en natuurlijk is een onderwerp als dit subjectief. Schroom daarom niet ons in de reacties om de oren te slaan met andere stengels die we ook hadden moeten laten zien!