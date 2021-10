De 7 beste handgeschakelde versnellingsbakken

1. Mazda (Vrijwel alle modellen)

Zo matig enthousiast als we vaak worden van de automaten van Mazda, zo lyrisch worden we doorgaans van de versies met handbak. Of het nou een MX-5 of een CX-5 betreft: de zesbak schakelt heerlijk soepel en de koppeling is prettig licht. Dus of je nu gedachteloos schakelt of er juist van geniet, in een Mazda is het altijd goed.

2. Honda (Civic Type R)

Net als Mazda heeft Honda een reputatie hoog te houden als het gaat om zelf poken. Het verschil zit ’m erin dat het schakelgenot in de Civic Type R nog zoveel verder gaat. Een heerlijk mechanisch gevoel, gevoelige koppeling en een motor die ondanks zijn turbo vraagt om een kundige schakelaar. Die heerlijk koude metalen pookknop maakt het feestje compleet.

3. Toyota (Corolla en GR Yaris)

Natuurlijk: de GR Yaris. Uiteraard komt de meest bejubelde auto van dit jaar ook in deze rubriek voorbij. Maar grappig genoeg zijn ook de normale modellen vaak voorzien van een erg prettige handgeschakelde transmissie met korte, exacte slagen. Tenminste: als je er eentje kan vinden tussen alle hybrides.

4. Ford (Focus en Fiesta)

Uiteraard zijn het niet alleen Japanners die goede bakken kunnen bouwen. Voor welke Ford-handbak je ook gaat: prettig schakelen doen ze allemaal wel. Korte slagen en een geolied gevoel bij het schakelen. Wie het hoogst haalbare wil, gaat echter voor een ST. Daarin worden alle eigenschappen uitvergroot.

5. Hyundai (i30 N)

Op vrijwel alle vlakken was de Hyundai i30 N een enorme verrassing. De rol van de uitstekende handgeschakelde zesbak bleef daarbij wellicht wat onderbelicht. Toch is het een erg prettig ding. Heel korte schakelwegen en hoewel het mechaniek een daadkrachtige hand vereist, is het ook een van de meest trefzeker schakelende hot hatches.

6. Porsche (718 Cayman GT4 en 718 Spyder)

Porsche is een van de weinige sportwagenfabrikanten die de handbak trouw blijft, hoewel het aandeel 911’s en 718’s met PDK doorgaans veel hoger ligt. Hoewel de handgeschakelde zevenbak uit de 911 een leuke curiositeit is, is het de zesbak uit de 718 (en dan met name de GT4/Spyder) die het absolute summum vormt. Direct, strak en degelijk.

7. Mini (Cooper S)

Ook bij Mini is de handbak een met uitsterven bedreigde soort aan het worden. Sterker nog: we moesten voor een foto zo diep in de archieven dat we bij de vorige generatie uitkwamen. Dat laat onverlet dat Mini uitstekende bakken maakt met erg korte slagen, zelfs als de lengte van de pook anders doet vermoeden. En de moderne automaten zijn ook bij Mini sneller, maar een Cooper S met handbak is misschien wel de meeste lol per strekkende meter die je bij het merk kunt krijgen.

