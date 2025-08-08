De Firefly is in Nederland nu in een tweede uitvoering te bestellen. Hij heet voluit Firefly Comfort en doet zijn naam eer aan. Hij zit ramvol verwennerij.

Zelden heeft een auto geen losse merk- en modelnaam, maar slechts één aanduiding. De Firefly is een voorbeeld van zo'n auto die slechts één naam heeft. De elektrische hatchback van zo'n 4 meter werd in april als introductieversie First Edition op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Nu is de eerste van twee normale uitvoeringen klaar voor de markt: de Firefly Comfort. De First Edition blijft overigens gewoon nog even verkrijgbaar.

De Firefly Comfort heeft net als voorlopig elke andere Firefly een 41,2-kWh LFP-accu en een 142 pk sterke elektromotor. Die combinatie helpt de hatchback aan een elektrisch bereik van 330 kilometer. Dat is geen wereldschokkend cijfer, het snellaadvermogen van 100 kW is dat evenmin. Wat de Firefly Comfort wél te bieden heeft? Een behoorlijke standaarduitrusting.

De Firefly Comfort heeft alle uitrusting van de First Edition, aangevuld met een uitgebreide reeks extraatjes. Naast de achteruitrijcamera, de verwarmbare voorstoelen en het verwarmbare stuurwiel, heeft de Comfort multispaaks 18-inch lichtmetaal en een glazen panoramadak. Ook standaard: kunstlederen stoelbekleding, stoelventilatie en zelfs een massagefunctie voor de voorstoelen. Een inductielader is van de partij, evenals een heus geursysteem dat via geurcapsules het interieur parfumeert. Een elektrisch te openen en sluiten achterklep maakt ook deel uit van het Comfort-feestje.

De Firefly Comfort heeft in Nederland een prijs van €32.500. De nog even leverbare maar minder riant bedeelde First Edition kost €29.900. Op termijn komt er ook nog een Select geheten uitvoering onze kant op. We verwachten dat die het stokje van de First Edition overneemt.