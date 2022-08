De Dodge Dart was een ‘Alfa-Dodge’ voor de Hornet

Deze week presenteerde Dodge de Hornet, een compacte SUV die verdacht veel wegheeft van Alfa Romeo’s Tonale. Niet gek, want het ís in feite een Tonale. In 2012 was er ook al een Dodge op Alfa-basis, maar toen slaagde men er wel beter in om dat te verhullen.

Bij de nieuwe Dodge Hornet gaat het niet eens om ‘een Dodge op Alfa-basis’, maar om een auto die in feite gewoon een Alfa Romeo Tonale ís. Natuurlijk zijn er tal van uitvoeringsverschillen en motorische verschillen en is de Hornet te herkennen aan een nieuwe voorgevel en een gewijzigde achterkant, maar toch is dit een klassiek voorbeeld van een automobiele tweeling. Dat is nieuw, want voor zover wij weten is er nooit eerder een Alfa-koets op deze manier in handen van een ander merk beland. Andersom wel, maar niet zó.

Tien jaar geleden, toen FCA nog geen Stellantis was en zelfs formeel nog niet bestond, werkten Fiat en Chrysler ook al uitgebreid samen. Dodge wilde een nieuw, compact model om te concurreren met auto’s als de Honda Civic en Toyota Corolla. Het bewandelde daarom een weg die tal van Amerikaanse merken eerder hadden bezocht als deze behoefte zich aandiende, en gebruikte een Europees platform als basis. Het platform in kwestie is het Fiat Compact Platform en was ook te vinden onder de laatste Alfa Romeo Giulietta. Wel werd voor de nieuwe Dodge Dart een iets bredere versie gebruikt, met een langere wielbasis. Ook de 1.4-turbomotor van de Giulietta werd in de Dart geleverd. Een Dodge op Alfa-basis, maar dan een decennium geleden.

Qua uiterlijk deelt de Dart niets met de compacte Alfa. Zelfs zijn carrosserievorm is anders, want de Dart was er alleen als sedan. In vergelijking met grotere modellen van Dodge oogt de Dart opvallend gedrongen en valt ook zijn nadrukkelijke wigvorm op. Tegelijkertijd zijn er de nodige Dodge-elementen, zoals de kenmerkende grille en de unieke led-omlijsting van de samengesmolten achterlichtpartij. Vanbinnen noteren we weliswaar in beide auto’s wat knoppen in de huisstijl van FCA, maar is toch ook een compleet ‘eigen’ design gebruikt. De Dart gebruikt zelfs nog een sleutel en contactslot in Mercedes-stijl, een overblijfsel uit de periode waarin Dodge-moederbedrijf Chrysler onderdeel was van DaimlerChrysler.

Nog een verschil tussen nu en 2012 is dat de Giulietta nooit in de VS is geleverd, terwijl de Tonale daar ook onder de eigen naam zal worden gevoerd. Amerikaanse kopers kunnen dus bij vrijwel dezelfde auto kiezen tussen de Dodge Hornet en de Alfa Romeo Tonale.

De Dodge Dart was er buiten Noord-Amerika trouwens ook onder de naam Fiat Viaggio, als sedan én als hatchback. Zo’n versie verwachten we bij de huidige ‘Tonale-tweeling’ niet, maar gezien de gretigheid waarmee de Alfa naar Dodge wordt geschoven, valt niets uit te sluiten. Is het al tijd voor een nieuwe Sedici, Fiat?