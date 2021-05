De brede creaties van Koenig - De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Weinig dingen in autoland zijn zo smaakgevoelig als tuning. Vandaag de dag zijn het vooral bedrijven als Mansory, Techart en Brabus die de toon zetten als het om het modificeren van dure auto's, maar die creaties verbleken haast bij wat Koenig in de jaren '80 deed. 'Breed' is daarbij het toverwoord.

Koenig Specials is opgericht in 1977 door Willy König. König had de smaak vroeg te pakken voor wat het autoracen betreft. In 1961 begon hij met een Formula Junior Cooper en een jaar later won hij het Duitse heuvelklimkampioenschap in een Ferrari 250 GT SWB. Als gevolg daarvan werd hij nog door Enzo Ferrari uitgenodigd in Maranello. Il Commendatore was minder blij met wat er in het decennium daarna gebeurde, toen König begon met het aanpassen van auto's. Het begon in 1974 met een Ferrari 365 BB die hij voor zichzelf had aangeschaft. König was naar verluidt niet tevreden met de prestaties van zijn auto en begon met het modificeren ervan. Ferrari was daar zo kwaad over, dat het steigerende paard niet meer op de auto's van Koenig mocht prijken.

Zijn eigen 365 BB kenmerkte zich door een grote spoiler, brede achterspatborden en een geprononceerde voorbumper. König pakte zijn auto niet alleen in cosmetisch opzicht aan, ook nam hij de techniek onder handen. Op evenementen trok hij veel bekijks en belangstelling met zijn auto en vroegen andere eigenaren hem of hij ook zoiets voor hen kon doen. Dat leidde in 1977 tot de oprichting van het bedrijf Koenig Specials. Het begon met Ferrari's, maar uiteindelijk kwamen ook diverse BMW's, Jaguars, Mercedessen en Lamborghini's uit die tijd aan bod. Daarnaast bouwde Koenig zelfs een Porsche 962 om voor straatgebruik, dat werd de hierboven afgebeelde Koenig C 62.

Niet alleen uiterlijk vertoon

De creaties van Koenig hebben vrijwel allemaal één ding gemeen: ze zijn heel breed. De widebodykits van fiberglas lopen met name naar achteren toe behoorlijk uit, waarbij de flanken dikwijls zijn voorzien van grote luchtroosters die doen denken aan de Ferrari Testarossa. Koenig was er echter eerder mee. De Testarossa ontsnapte overigens niet uit de klauwen van de tuner en werd nóg breder gemaakt. Van de Testarossa maakte Koenig zelfs een cabriolet! De meeste creaties van Koenig stonden op karakteristieke gouden wielen. Met name de brede achterbanden zien er behoorlijk indrukwekkend uit. Ook het grotere spoilerwerk schuwde de tuner niet, maar alles werd uiteraard volgens de wensen van de klant uitgevoerd. Daarnaast kon ook het interieur met allerlei extravagante kleuren leer op smaak worden gebracht.

Je zou wellicht denken dat met dergelijke uitspattingen het technische aspect minder aandacht krijgt, maar niets is minder waar. Koenig schroefde het vermogen namelijk behoorlijk op, dikwijls door toevoeging van turbo's. Zo leverde de Ferrari F50 door twee turbo's opeens een vermogen van 850 pk. Een andere opzienbarende creatie is de Koenig F48, een Ferrari 348 die met zijn widebodykit overduidelijke gelijkenissen vertoont met de Ferrari F40. Dankzij diverse aanpassingen aan de motor en de toevoeging van twee turbo's leverde de F48 met bijna 600 pk zelfs meer vermogen dan de auto waaraan hij zijn uiterlijk ontleende. Het bleef niet alleen bij Ferrari: ook de Lamborghini Countach en Diablo kregen een turbokit aangemeten en Koenig voorzag de BMW 840 en 850i van een supercharger.

Het gaat te ver om alle creaties van Koenig in dit artikel op te sommen, dus we pikken er nog enkele opzienbarende uit. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Jaguar XJS Special, waarbij de extreme achterspatborden eigenlijk totaal niet passen bij het statige uiterlijk van de Britse coupé. Of de Porsche 911 Turbo 'Road Runner' met de achterlichten van een Audi 200 en brede achterspatborden die associaties oproepen met de Porsche 935. De creaties van Koenig waren het meest excessief vanaf het einde van de jaren '70 tot in de jaren '80. In de jaren '90 ging het minder goed met de economie en werden de uiterlijke aanpassingen conservatiever. De KS360 op basis van de Ferrari 360 Modena mist bijvoorbeeld de brede achterspatborden.

Ook voor de gewone man

Koenig bestaat nog steeds, maar heeft zich toegelegd op het leveren van onderdelen. Daarmee kan gerust gesteld worden dat de tuner tegenwoordig nog slechts een schim is van wat het bedrijf ooit was. Een andere tuner die in de jaren '80 een vergelijkbare aanpak hanteerde als Koenig was Rieger, al focuste deze Duitse tuner zich meer op de modellen voor de gewone man. Eén van de meest opzienbarende modellen van Rieger is de Scirocco, die in enkele gevallen het front van de Corrado aangemeten kreeg en dankzij een enorme widebodykit het woord 'fout' haast uitschreeuwde. Ook bouwde het bedrijf de Scirocco om naar een cabriolet.

Andere auto's die het bedrijf 'verfraaide' met een widebodykit waren onder meer de BMW 3-serie, Volkswagen Golf en Corrado, Opel Kadett en de Opel Calibra. Rieger levert nog steeds bodykits voor moderne auto's als de BMW 4-serie en de Audi A3. De extreme uitspattingen van weleer blijven daarbij echter uit.