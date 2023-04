De 500.000e Mercedes-Benz G-klasse is lekker retro

De fabriek in Graz is al sinds 1979 de hoofdverantwoordelijke voor de productie van Mercedes’ legendarische terreinbeul. Tegenwoordig gaat het daarbij niet meer om een variatie op het oermodel, maar om het geheel nieuwe model dat in 2018 het levenslicht zag. Die auto lijkt echter zo sterk op zijn voorganger, dat het eenvoudig is om hem in een geslaagd retro-jasje te hijsen. Voor de half miljoenste G-klasse is dat jasje volgens Mercedes afkomstig van de 280 GE uit 1986. We zien een heerlijk retro-groen, afgewisseld met functioneel matzwart voor de bumpers, spatbordverbreders en zelfs de grille en koplamp-omlijsting. De oranje richtingaanwijzers voorop zijn zonder meer een leuke ‘touch’, net als de typische wielen. Het retro-thema wordt in het interieur naar verluidt voortgezet, al krijgen we daar vooralsnog geen beelden van te zien.

Magna Steyr in het Oostenrijkse Graz is niet alleen vanaf het begin verantwoordelijk voor de productie van de G-klasse, maar was ook betrokken bij diens ontwikkeling. De G-klasse was ooit bedoeld als een rudimentair werkpaard voor met name militair gebruik, maar is in middels eerder het tegenovergestelde. Volgend jaar viert de G-klasse zijn 45e verjaardag en dat zal bepaald niet onopgemerkt voorbijgaan. Mercedes-Benz belooft voor 2024 niet alleen de volledig elektrische versie die al een tijdje in de lucht hangt, maar ook een update voor de gehele modellijn.