Daniel Ricciardo vertrekt bij F1-team McLaren

De kogel is door de kerk: Daniel Ricciardo verlaat na dit seizoen het Formule 1-team van McLaren. De Australiër had eigenlijk nog een contract tot en met volgend jaar, maar is waarschijnlijk met een grote zak geld erbij vervroegd de laan uitgestuurd.

Het rommelt al de hele zomer rond Daniel Ricciardo en McLaren en al langere tijd gaan er geruchten dat het team van de coureur af wil. Ricciardo presteert niet naar verwachting en dat zou reden zijn voor McLaren om zijn contract te ontbinden. Nu is de scheiding definitief en vertrekt de voormalig teamgenoot van Max Verstappen dus eind dit jaar bij het team.

Ricciardo geeft in een officiële verklaring van McLaren aan dat er 'enkele maanden discussies plaats hebben gevonden' over zijn toekomst in het team. Nu is er volgens hem het 'gezamenlijk genomen besluit' uitgekomen dat na 2022 de wegen scheiden. Ricciardo spreekt zijn dank uit voor het team en vice versa, waarbij McLaren vooral Ricciardo's overwinning in Monza van vorig jaar in de spotlights zet. Ondanks de mooie woorden over en weer zit er ongetwijfeld vooral teleurstelling achter het besluit verscholen. Naar verluidt betaalt McLaren zelfs een riant bedrag om maar onder het contract met de Australiër uit te kunnen komen.

Wie Ricciardo opvolgt bij McLaren is nog niet bekend. Zeer waarschijnlijk wordt het F2-coureur Oscar Piastri, eveneens een Australiër. Ricciardo's toekomst is op het moment van schrijven ook nog niet bekend. "Ik maak mijn toekomstplannen te zijner tijd bekend," stelt de 33-jarige. Hij moet waarschijnlijk hopen op een terugkeer bij het team van Alpine. Dat zit nu namelijk met het probleem dat protegé Piastri plots een andere koers is gaan varen, terwijl hij de vertrekkende Fernando Alonso op had moeten volgen. Ricciardo reed vóór zijn tijd bij McLaren twee jaar voor het toen nog Renault geheten team. Daar was hij qua punten en podiumplaatsen succesvoller dan bij McLaren.