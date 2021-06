Daimler gaat voor groei in China

Mercedes-Benz is voornemens zijn productiecapaciteit in China fors te verhogen. In twee van de fabrieken moet de capaciteit met 45 procent worden verhoogd, onder meer door het aantal ploegendiensten en de werkdagen zelf uit te breiden.

Daimler heeft in China een joint-venture met de Chinese fabrikant BAIC Motor. Dat samenwerkingsverband, waarvan Daimler 49 procent van de aandelen in handen heeft, verkocht in China vorig jaar zo'n 611.000 nieuwe auto's. Die stijging van acht procent ten opzichte van de 567.000 nieuwe auto's die BBAC een jaar eerder in het land verkocht, smaakt naar meer. Volgens Chinese media is Daimler voornemens om de capaciteit in twee van zijn Chinese fabrieken met 45 procent te vergroten.

De extra productiecapaciteit moet onder meer worden behaald door het aantal werkdagen te verhogen tot 312 dagen. Momenteel zijn dat er voor de twee fabrieken 250 en 290 per jaar. In een van de fabrieken komt een nieuwe 7,5 uur durende shift per werkdag bij. De verhoging van de productiecapaciteit in China lijkt los te staan van de aangekondigde nieuwe modellen van Smart die in China gaan worden gebouwd. Die Smart-modellen komen namelijk door een samenwerkingsverband tussen Daimler en het Chinese Geely tot stand.