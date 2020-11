Daimler en Geely gaan samen motoren bouwen

Daimler en Geely zijn geen vreemden van elkaar. Geely heeft al bijna 10 procent aandeel in Daimler en daarbij is Smart zelfs voor de helft in handen gekomen van de Chinese autogigant. Een gezamenlijk opgerichte joint-venture is nu verantwoordelijk voor Smart. De twee gaan echter nog een stap verder: ze gaan een compleet nieuwe generatie verbrandingsmotoren samen ontwikkelen. Dat bericht Reuters op basis van een verklaring vanuit Daimler. De modulaire motorenfamilie is bestemd voor hybride aandrijflijnen. Verdere details over de krachtbronnen zijn nog niet bekend, al lijkt het voor de hand te liggen dat het om benzinemotoren gaat.

De deal is behalve qua gezamenlijke ontwikkeling ook belangrijk qua verdeling van de productie. Daimler wil namelijk de productie van aandrijflijnen in Europa meer richten op elektrische auto's. Mercedessen met brandstofmotoren hebben in de toekomst waarschijnlijk meestal een uit China afkomstige motor in de neus liggen, want daar zal het gros van de motorproductie plaatsvinden. Mogelijk blijft alleen de productie van grotere blokken (zoals voor de heftigste AMG-modellen) nog over in Europa.

Overigens betekent dit waarschijnlijk ook dat toekomstige Volvo's met deze motoren geleverd worden. Geely is immers het moederbedrijf van Volvo en voorlopig lijkt Volvo enkel haar toekomstige elektromotoren zelf te gaan ontwikkelen. Voor compacte Volvo's ontwikkelt Geely momenteel al verbrandingsmotoren, maar wellicht dat men voor de grotere modellen wel naar de Daimler-Geely-motoren grijpt.

Renault

Hoewel de deal nog voor een belangrijk deel in nevelen gehuld is, lijkt er hiermee een einde te komen aan een partnerschap op dit gebied met Renault. Daimler en Renault sloegen tien jaar geleden de handen ineen voor het delen van platforms en motoren. Ook al bleek onlangs nog dat de twee nog wel wilden kijken naar verlenging van het partnerschap, is het maar zeer de vraag op welke schaal er nu nog mogelijkheden overblijven. In ieder geval zal de volgende Mercedes-Benz Citan in de basis nog de nieuwe Renault Kangoo zijn.