Daihatsu Taft vanuit alle hoeken

Het Taft-verhaal van Daihatsu is weer met een nieuw hoofdstuk uitgebreid. In 2019 liet het merk tijdens de Tokyo Motor Show de Waku Waku Concept zien, een studiemodel met meer dan slechts een opvallende naam. De hoekig showauto vormde namelijk de basis voor de Taft Concept die enkele maanden later tijdens de Tokyo Auto Salon werd gepresenteerd. Het is die Taft Concept die nu opdroogt in de vorm van een productierijp model: de Taft.

De Taft is een kei-car volgens het bekende recept en dat betekent dat ook deze kekke Daihatsu niet langer is dan 3,4 meter en in de breedte de grens van 1,48 meter niet overschrijdt. De 1,63 meter hoge Taft is een kei-car waar Daihatsu een cross-oversaus overheen heeft uitgestort. De kei-car staat vrij hoog op zijn pootjes en is rondom aangekleed met zaken als hoekige kunststof aankleding rond de wielkasten. Veelal leveren Japanse fabrikanten twee optische smaken van hun kleintjes, een reguliere variant en een 'Custom'-achtige variant die net iets excentrieker is vormgegeven. Bij de Taft is er een versie met zilverkleurige nepgrille tussen de koplampen en een variant zonder. De uitvoering mét die uiterlijke aankleding krijgt tussen de achterlichten eveneens een zilverkleurige strook.

Technische gegevens houdt Daihatsu nog even onder de pet, maar onder de kap zal ongetwijfeld een maximaal 660 cc grote benzinemotor dienst doen als krachtcentrale, een machine die met en zonder turbo te krijgen zal zien. Geheel volgens kei-traditie komen er versies met en zonder vierwielaandrijving.

Daihatsu mikt met de Taft op auto's als de Suzuki Hustler, eveneens een smalle hoge en semi-offroadachtige kei-car die onlangs aan een nieuwe generatie werd geholpen. Dan is er natuurlijk nog de Jimny, een auto waarvan in Japan ook een versie met een kleine geblazen turbomotor bestaat die dankzij het ontbreken van uitgeklopte wielkastranden smaller is dan het Europese exemplaar. Die variant voldoet in Japan aan de kei-car-eisen en kan daarmee ook als concurrent van de nieuwe Taft worden gezien, al lijkt de Jimny een terreinvaardiger model te zijn. Mitsubishi heeft in het segment van de Hustler de eK X in de aanbieding.

Taft

Daihatsu heeft het maar druk met het terugbrengen van oude modelnamen. Begin 2019 bracht Daihatsu modelnaam Rocky terug, al plakte het merk die ook hier bekende naam niet achterop een ruige offroader, maar op een relatief mild ogende cross-over. Een voorouder van die oer-Rocky was de uit 1974 stammende Taft, een auto wiens naam stond voor Tough and Almighty Four-wheel Touring. De zeer compacte terreinauto in de stijl van auto's als de Suzuki SJ's'- de stamvader van de Samurai/Jimny - werd medio jaren tachtig uit productie genomen.