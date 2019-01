Daihatsu Copen GR Sport Concept in Tokio

Daihatsu heeft tijdens de Tokyo Auto Salon het doek getrokken van de Copen GR Sport Concept, een Copen die is overgoten met de GR Sport-saus van Toyota. GR Sport, waarvan de letters GR staan voor Gazoo Racing, kun je eigenlijk zien als de mildere versie van Toyota's GRMN-label dat we kennen van de heftigste versie vand e Yaris die Toyota ooit heeft gevoerd. Bij deze GR Sport Concept dus geen heftige vermogensupgrade, maar sportief ogende optische aanpassingen.

Deze Copen GR Sport Concept is rondom voorzien van sportiever bumperwerk, staat op stoer lichtmetaal en heeft GR-logo's op zijn koetsje. Het is overigens meer dan puur een showauto, Daihatsu geeft aan de versie in een later stadium daadwerkelijk op de markt te brengen. Volgens Daihatsu is de Copen GR Sport stijver dan de reguliere versies. De variant is in het leven geroepen om de vijfde verjaardag van de tweede Copen-generatie te vieren. Van motorische aanpassingen is geen sprake end dat betekent dat deze Copen-met-grootheidswaanzin een 658 cc kleine driecilinder in zijn neus heeft die het tot 64 pk en 92 Nm schopt.