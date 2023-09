Dacia Sandero wordt ook volledig elektrisch - Vooruitblik

Highlights

Nuchterheid voorop; geen al te groot bereik

EV's tot 2035 onderschikt aan benzineauto's

Komt niet voor 2027

De Dacia Sandero is in Europa al jarenlang een regelrechte bestseller. De Sandero hoefde vorig jaar in de Europese verkooplijsten alleen de Peugeot 208 voor zich te dulden. Of het de nuchtere hatchback dit jaar wel lukt de troon te bestijgen, valt nog maar te bezien. De Tesla Model Y gaat dit jaar vooralsnog aan de leiding, maar de Dacia zit het grote succesnummer van Tesla behoorlijk op de hielen. Dacia dankt zijn succes vooral aan zijn relatief gunstige prijsstelling, maar ook aan de samenstelling van zijn modellengamma dat opvallend genoeg slechts één geëlektrificeerd model – de Jogger Hybrid – en één EV telt: de Spring. De Dacia Spring was in de eerste zes maanden van dit jaar goed voor 27.438 registraties. Ter vergelijking: de Sandero schopte het in diezelfde periode tot maar liefst bijna 140.000 gekentekende exemplaren, terwijl van de Duster en de Jogger achtereenvolgens zo’n 112.000 en 51.000 stuks zijn verkocht. Hoewel de Spring zonder meer zijn steentje bijdraagt, hoeft Dacia het duidelijk niet van de Spring te hebben. Het merk lijkt zo op het eerste gezicht geen plannen te hebben om op korte termijn met een splinternieuwe EV te komen, maar toch zit er stiekem eentje in het vat. En nog een belangrijke ook..

Bescheiden specificaties

Dacia komt in 2024 met een splinternieuwe Duster en een jaar later breidt het zijn line-up naar boven toe uit met een nog naamloze SUV die een plekje boven de Duster komt te staan. De nieuwe Duster en diens later te verschijnen grotere zustermodel krijgen dankzij het CMF-B-platform van Renault – dat je ook kent van de Sandero en Jogger – natuurlijk (mild-) hybride aandrijflijnen. In 2027 of 2028 dient de volgende generatie van de Dacia Sandero zich aan en dat model moet zeker tot diep in de jaren 30 mee. Ook van die nieuwe Sandero komen gewoon weer varianten met al dan niet geëlektrificeerde verbrandingsmotoren, maar de Roemenen hebben eveneens een volledig elektrische versie in het vat zitten. Dat vertrouwt Dacia-CEO Denis le Vot ons toe. Het is vooralsnog te vroeg om uiteenlopende verwachtingen over specificaties uit te spreken. Reken zonder een technologische revolutie in acculand op voorhand niet op een model met een actieradius van 500 of 600 kilometer. Een accupakket dat een dergelijk bereik mogelijk maakt zou de elektrische Sandero simpelweg te kostbaar maken. Dat kan natuurlijk niet, de ‘budget-positionering’ van Dacia is immers een van hun grootste aankoopargumenten. Dacia stopt de elektrische Sandero uiteraard vol met techniek die Renault dan op de planken heeft liggen. Dat houdt de kosten eveneens laag..

De een zijn dood …

Het is precies die grote aandacht voor ‘het betaalbare’ dat Dacia volgens Le Vot de komende jaren enorm moet laten groeien. In 2022 bracht Dacia maar liefst 570.000 nieuwe auto’s aan de man en volgens de enthousiaste topman is het niet de vraag óf, maar wánneer het merk de miljoen exemplaren aantikt. In die hoopvolle verwachting houdt Le Vot onder meer rekening met de invloed van de Euro 7-normen. Hoewel de bijbehorende uitstooteisen nog niet in beton zijn gegoten, staat wel vast dat auto’s daardoor hoe dan ook duurder worden. Dat kan gunstig uitpakken voor Dacia, meent Le Vot. Steeds meer mensen zouden daardoor op zoek gaan naar betaalbare modellen. “Ik zie dat auto’s steeds duurder worden. Als een middenklasser een paar jaar geleden nog € 32.000 kostte, dan kost hij nu al snel € 37.000 en over een paar jaar dus € 42.000. Veel mensen hebben niet zo veel te besteden en zullen dus anders naar hun volgende auto kijken.”

Ook Dacia omarmt op termijn de EV. Maar tot het merk vanaf 2035 echt niet anders kan dan de showrooms vullen met elektrische modellen, wil het niet liever dan kopers verwelkomen die nog niet toe zijn aan een EV. De kracht van de bewuste achterblijver.