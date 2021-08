Dacia laat flarden Jogger zien

In een teaservideo laat Dacia onder meer een stuk van het achterlicht van de Jogger zien. De achterlichtunit loopt naast de achterruit omhoog richting het dak. Ook de Lodgy heeft relatief hoog geplaatste achterlichten. Graven we verder in het Dacia-verleden, dan komen we bij de eerste en huidige Logan MCV terecht. Die met praktische achterdeurtjes uitgeruste stationwagon had net als het uitgaande model achterlichten die in de raamstijlen overliepen in zwarte kunststof strips. Dat de Jogger met een beetje fantasie naar die twee modellen knipoogt, lijkt geen toeval.

Met de Jogger lijkt Dacia namelijk terug te grijpen op het concept van de eerste generatie Logan MCV. Nee, dat betekent niet dat hij achterdeurtjes krijgt, maar waarschijnlijk wél een langere wielbasis dan de hatchback- en sedanbroertjes Sandero en Logan. Dankzij die verlengde wielbasis biedt de Jogger, in feite de opvolger van de actuele tweede generatie Logan MCV, plek aan maximaal zeven inzittenden, al komt er ook een variant met vijf zitplaatsen. De zevenzitter maakt de Lodgy op wellicht overbodig. Het zou goed kunnen dat Dacia het productieplekje van de Lodgy op termijn invult met de productieversie van de Bigster Concept, een grotere broer van de Duster. Inderdaad, ook een auto die plek biedt aan tot zeven inzittenden.

Dacia laat in de teaservideo eveneens de dakdragers van de Jogger zien. Dat klinkt wellicht heel triviaal, maar het zijn wel mooi de modulaire en dus eenvoudig tot dakrek om te bouwen exemplaren die ook op de Sandero Stepway zitten. Dat wijst er mogelijk op dat de Jogger een Stepway-versie krijgt of simpelweg altijd die vernuftige dakdragers heeft. Nog even geduld, over enkele dagen wordt de Jogger in zijn geheel gepresenteerd.