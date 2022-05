Dacia krijgt opnieuw een andere designbaas

Dacia krijgt alweer een nieuwe designbaas. David Durand volgt de vorig jaar aangestelde Miles Nurnberger op. Die nam op zijn beurt de taken over van de ook al zeer kort op die positie zittende Alejandro Mesonero-Romanos.

Dacia verandert ongeveer in hetzelfde razendsnelle tempo van hoofdontwerper als Opel van CEO. Voor de derde keer in zo'n twee jaar komt er een nieuw persoon aan het roer te zitten van Dacia's ontwerpafdeling. Vorig jaar april vertrok de van Seat overgekomen Alejandro Mesonero-Romanos al na krap een jaar, nu pakt de in juni 2021 aangestelde van Aston Martin afkomstige Miles Nurnberger zijn biezen. Volgens Dacia vertrekt Nurnberger 'om persoonlijke redenen en om andere professionele projecten aan te gaan'. Zijn voorganger, Mesonero-Romanos, vertrok naar Alfa Romeo.

De 49-jarige Fransman David Durand mag nu de boel leiden. Hij is geen onbekende binnen de Renault Group. In 1997 begon hij bij Renault als exterieurontwerper. Durand is verantwoordelijk voor onder meer de Koleos Concept uit 1999 en de Ellipse uit 2002. Hierna werkte hij in ontwerpcentra van de groep in Spanje, Zuid-Korea en Brazilië onder meer aan modellen voor groeimarkten. Sinds 2020 is Durand hoofd exterieurdesign bij Dacia en nu wordt hij dus hoofdontwerper.

Opvallend is dat Durand specifiek als nieuwe 'VP Design' voor het merk Dacia wordt genoemd. Niet langer Dacia en Lada, zoals dat bij zijn voorgangers wel het geval was. Formeel valt hij wel onder het management van Dacia en Lada (dat immers zeggenschap heeft over beide merken), maar het lijkt erop dat het werken aan designs voor Lada's voorlopig niet aan de orde is. Logischerwijs omdat de Renault Group bezig lijkt om zijn handen van Lada's moederbedrijf AvtoVAZ af te trekken.