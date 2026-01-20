Ga naar de inhoud
Dacia komt dit jaar met twee nieuwe modellen, klein én groot!

Uitbreiding

Dacia autootje (AI)
Lars Krijgsman

Dacia heeft een goed jaar gehad. Zo goed zelfs, dat het al vooruit durft te kijken naar wat het dit jaar gaat uitspoken. Heel wat, want Dacia introduceert dit jaar maar liefst twee nieuwe modellen.

De Dacia-familie die al uit de Spring, Sandero, Jogger, Duster en Bigster bestaat wordt dit jaar uitgebreid met twee nieuwe modellen. De eerste is een elektrische stadsauto, een model in het A-segment. Van de komst van die auto waren we al op de hoogte. Het wordt het Dacia-derivaat van de Renault Twingo, uiteraard wel met een volledig eigen carrosserie. Het is aannemelijk dat die nieuwe elektrische kleine Dacia op termijn de Spring gaat vervangen. Ze vissen immers in dezelfde vijver. Het tweede model is een slag groter.

Dacia spreekt van de komst van een nieuw model in het C-segment. Een compacte middenklasser dus. Ter verduidelijking: Dacia ziet de Duster als een compacte SUV die in het B-segment opereert. Zijn grote broer - de Bigster - is een zogenoemde C-segmenter. In die klasse komt er dus een model bij. Dat wordt geen EV, maar een model met verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen. We mikken er dan ook op dat Dacia's nieuwe model zijn techniek deelt met de Bigster en dus ook met de Duster. In welke vorm Dacia zijn nieuwe model giet, is nog niet helder. Kijk niet gek op als ook dat een model is dat hoog op de poten staat, maar zich met een sterker aflopende daklijn onderscheidt van de Bigster. Een soort budget-Rafale wellicht, al duiken we nu wel erg diep de kristallen bol in.

Dacia verkopen

Dacia verkocht vorig jaar in Europa bijna 700.000 auto's. 697.408 stuks, om precies te zijn. Dat waren er 3,1 procent meer dan in 2024. Die bijna 700.000 Dacia's brengen het totaal aantal auto's dat Dacia sinds 2004 heeft verkocht op ruim 10 miljoen.

In Europa heeft Dacia 601.765 auto's geregistreerd. Dat waren er 2,9 procent meer dan in 2024. Van alle door particulieren gekochte auto's in Europa had Dacia een aandeel van 7,9 procent. Dat is behoorlijk.

Afgebeeld: een ietwat platgedrukte Dacia Bigster van de hand van Gemini. Ietwat dubieus dus, maar puur illustratief.

