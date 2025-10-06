Dacia Hipster: goedkoper en nóg kleiner dan de Spring!

Kan het kleiner en goedkoper dan de Dacia Spring? 'Ja, het kan kleiner en goedkoper dan de Spring!' Een soortgelijke vraag moet op die manier beantwoord zijn in de vergaderkamers van Dacia. Dit is de Dacia Hipster Concept!

Highlights Dacia Hipster Concept

Vooruitblik op elektrische Dacia onder de Spring

Geen échte auto, vervult wel dezelfde functie

Slim en speels

Door almaar complexer wordende regelgeving en eisen op het gebied van veiligheid en aandrijflijnen worden auto's almaar groter, zwaarder en - helaas - duurder. Met de Spring heeft Dacia al de goedkoopste elektrische auto van Europa op het menu staan. Maar het kan nog goedkoper. Maak kennis met de Dacia Hipster Concept: een vooruitblik op een elektrisch stukje vervoer onder de Spring. Inderdaad, een elektrische Dacia die nog goedkoper en kleiner wordt dan de Spring.

Dacia heeft 'betaalbaarheid' hoog op het prioriteitenlijstje staan. De Roemenen maken zich druk om het feit dat elektrische auto's voor een grote groep mensen onbereikbaar zijn. Natuurlijk bestaan er deelauto's, maar die zijn lang niet altijd beschikbaar in landelijke gebieden. De Hipster is volgens Dacia de oplossing. Dat wordt officieel géén auto. We hebben hier te maken met een vooruitblik op een elektrische microcar. In welke categorie die moet vallen? Dat valt nog te bezien. Stadskleintjes als de Citroën Ami, Opel Rocks Electric en Fiat Topolino vallen in de L6e-categorie en mogen al door mensen met een AM-rijbewijs (brommer) bestuurd worden. En deze Hipster? Dacia heeft het vooralsnog over een voertuig in de L7e-categorie, maar daarin past hij eigenlijk ook niet. Hoewel hij 20 procent lichter is dan een Dacia Spring en dus zo'n 800 kilo of minder weegt, zijn voertuigen in de L7e-categorie beperkt tot een wagengewicht van 600 kilo. Hoe dan ook: ook voor een voertuig in de L7e-groep heb je een autorijbewijs nodig. Het voordeel dat een L7e-achtige categorie brengt: minder regelgeving, minder zware veiligheidseisen en dus een kleiner, goedkoper wagentje. Zéker nu is dat interessant, daar inmiddels - eindelijk - in de Europese Commissie wordt gekeken naar voertuigen in een dergelijke categorie.

Genoeg

'Zitten we daar wel op te wachten? Het is niet eens een auto!' - horen we je denken. Volgens Dacia zit men hier wél op te wachten: 94 procent van de ritten die in Frankrijk wordt gemaakt gaat over een afstand van 40 kilometer of minder en wordt met slechts 1,6 inzittenden met een gemiddelde snelheid van 56 km/h afgelegd. Er is dus helemaal niet zoveel nodig om te voldoen aan het gros van de automobiele basisbehoeften van een grote groep mensen. En dat is waar het om gaat. Dacia wil met de Hipster in zekere zin de auto voor het volk heruitvinden. Een soort 2CV of Kever van de 21ste eeuw, maar dan elektrisch.

Piepklein

De Dacia Spring is met zijn wagenlengte van 3,7 meter al uiterst compact, maar de Hipster Concept gaat een stap verder. Hij is maar liefst 70 centimeter korter dan de Spring en is slechts 3 meter lang. Wel is hij ongeveer net zo hoog, maar ook enkele centimeters smaller. Hij is 1,52 meter hoog en 1,52 meter breed. Enkel de spiritueel opvolger van de Smart Fortwo (die ooit 2,5 meter kort was) lijkt kleiner te kunnen worden. Een groot verschil met die Fortwo: in de Dacia Hipster Concept moeten vier mensen kunnen plaatsnemen!

Om het beperkte oppervlak van de Dacia Hipster zo efficiënt mogelijk te benutten, is hij ontzettend hoekig. De wielen staan zo ver mogelijk op de hoeken en zowel neus als kont lopen kaarsrecht af. De Hipster Concept heeft een hoog kort snuitje en een behoorlijk rechtopstaande voorruit. Het dak loopt daarbij ver naar voren door. Om het mogelijk te maken dat je bij het stoplicht toch kunt zien of je kunt vertrekken of nog even moet blijven staan, heeft Dacia voorin het dak een glazen deel aangebracht. Dat zorgt ook nog eens voor wat extra licht in het interieur.

De Hipster Concept is zoals zijn naam aangeeft en dus moet je heel wat designelementen met een korreltje zout nemen. Interessant allereerst is het zijaanzicht van de Hipster Concept. Dat doet ons namelijk wat aan de Land Rover Defender denken. Traditionele handgrepen heeft het Roemeentje niet. Riempjes om de portieren mee te openen wel. Dat scheelt kosten en gewicht. Dat Dacia goed over euro- en kilo-besparende zaken heeft nagedacht, blijkt uit meer. Zo voorziet Dacia dat de Hipster in slechts één kleur beschikbaar komt en dat de klant alleen voor wat uiterlijke accessoires en details een kleurtje kan kiezen. De achterklepsituatie verdient ook een pluim. De achterruit opent afzonderlijk omhoog, het plaatwerkdeel scharniert omlaag. Een vleugje Range Rover. De achterlichten zitten achter het glas van de achterruit. Dat betekent dat Dacia voor de achterlichten zelf geen glas hoeft toe te passen. Daarbij heb je geen elektrisch bedienbare zijruiten en is ook zelf slingeren niet mogelijk. Wat je wel krijgt: schuifbare zijruitjes!

Interieur

Vanbinnen is de Hipster Concept net zo hoekig gevormd als vanbuiten. Goedkoop aanvoelende materialen kunnen een speels en levendig ogend geheel opleveren. Het interieur is gelardeerd met bevestigingspunten van Dacia's YouClip-accessoiresysteem. Elf stuks in totaal. Dat betekent dat je zaken als een mobiele luidspreker, bekerhouder of zonnebrilhouder overal en nergens aan vast kunt maken. De keuzehendel zit aan de linkerzijde van de stuurkolom, achter het stuur zit een eenvoudig verticaal instrumentarium. Een infotainmentsysteem kun je op je buik schrijven. Die breng je maar lekker zelf mee, zegt Dacia. Met andere woorden: je telefoon neemt de infotainmentrol op zich, net als in de basisuitvoering van bijvoorbeeld de Sandero. Bij de voetenkuip voor de bijrijder vinden we een riempje om losse bagage mee vast te zetten. Over bagage gesproken: met de achterbank in de normale positie kun je slechts 70 liter meezeulen. Gooi je de achterbank plat, dan kan er 500 liter in de Hipster. De hoofdsteunen klappen daarbij niet mee naar voren, die zitten aan de raamstijl vast en scharnieren zijwaarts.

En nu?

Voor uitgebreide technische gegevens is het nog veel te vroeg. Wat we wel hebben gezien: een accu-percentagemetertje dat bij een resterend bereik van 180 kilometer aangaf nog voor 75 procent vol te zitten. Dat zou betekenen dat de Hipster zo'n 240 kilometer kan afleggen, al neigt dat behoorlijk naar speculatie. Dacia zegt niet of en wanneer de Hipster in productie gaat, maar geeft in ieder geval het signaal af met een dergelijk voertuigje bezig te zijn.

Belangrijk: deze Hipster Concept is dus niet de voorbode van de aangekondigde elektrische Dacia op basis van de nieuwe Renault Twingo. Dat wordt namelijk wél echt een auto.