Dacia: 'Bigster begin van offensief met grotere modellen'

Met smart wachten we op gezinsuitbreiding bij Dacia. Het is immers alweer twee jaar geleden dat het Roemeense merk de Bigster Concept voorschotelde. Die voor Dacia-begrippen behoorlijk forse SUV heeft nog altijd geen productievervolg gekregen, maar nu verzekert Dacia iedereen ervan dat die er wel aan zit te komen. Het merk stelt dat het 'stoutmoedig het C-segment gaat betreden'. Volgens de Roemenen is de dit jaar op de markt verschenen Jogger al een stap in die richting, al is dat in feite een B-segmenter. De Bigster 'belichaamt de stap naar dat segment' vooral, volgens Dacia.

Tot op heden heeft Dacia nog maar weinig losgelaten over de productieversie van de Bigster, maar noemt hem nu specifiek én geeft daarmee aan dat hij net als de conceptauto de naam Bigster draagt. We zetten erop in dat de Bigster volgend jaar het levenslicht ziet. Verder is het interessant wat Dacia nog meer in petto heeft naast de Bigster. Het spreekt namelijk voor het eerst over de komst van nog twee nieuwe modellen in de compacte middenklasse. Verschuift Dacia hiermee de focus naar grotere auto's? Nee hoor, het verbreedt zijn aanbod, Dacia blijft zich gewoon inzetten op de compactere hoek van autoland. Het CMF-B-platform van de Renault Group, waarop de Sandero en Jogger tronen, is volgens Dacia in 2030 goed voor 2 miljoen auto's op jaarbasis. Let wel; daarbij horen ook de modellen van de zustermerken op die basis.

Conventionele aandrijving blijft volgens Dacia voorlopig nog van de partij, Dacia werkt als onderdeel van de Renault Group wel mee aan het klaarstomen van de brandstofmotoren voor alternatieve brandstoffen. Verder draait Dacia mee in de EV-inspanningen van het concern, al is er nog geen levensteken van een nieuw volledig elektrisch model. Het is goed mogelijk dat één van de (of zelfs beide) aangekondigde extra modellen naast de Bigster elektrisch wordt aangedreven.