Cupra Leon: tot 310 pk, ook als plug-inhybride

In de nieuwe ‘Cupra Garage’ in het Spaanse Martorell maken we momenteel kennis met de Cupra Leon. Die verschijnt in twee carrosserievarianten en niet minder dan vier verschillende motorversies, een unicum voor een performancemodel in dit segment. Drie van de vier Cupra Leons beschikken over een 2.0 TSI-benzinemotor, die in alle gevallen is gekoppeld aan een DSG-automaat. De 2.0 levert in de hatchback en Sportstourer 245 of 300 pk, afhankelijk van hoeveel geld er wordt overgemaakt naar het Spaanse rekeningnummer. Daarnaast is er nog een absolute topversie, die met 310 pk net iets krachtiger is. De snelste Cupra Leon is er opvallend genoeg alleen als Sportstourer, beschikt te allen tijde over 4Drive-vierwielaandrijving en knalt in minder dan 5 seconden van 0 naar 100 km/h. Acceleratiecijfers van de overige varianten houdt Cupra nog even onder de pet, maar worden in een later stadium ongetwijfeld alsnog geopenbaard.

De interessantste variant voor Nederland is echter zonder twijfel de eHybrid. Deze plug-inhybride deelt z’n aandrijflijn met de Golf GTE en beschikt net als in die auto over 245 pk. In plaats van een 2.0 is er hier een 1.4-turbomotor verantwoordelijk voor het verbranden van benzine, terwijl een 115 pk sterke elektromotor het geheel ondersteunt. Met een accu van 13 kWh kan de ‘stekker-Cupra’ maximaal 60 km ver komen volgens de WLTP-cyclus, evenveel als z’n 204 pk sterke broertje met Seat-logo. De theoretische CO2-uitstoot komt daarmee op minder dan 50 gram per kilometer uit, een gunstig uitgangspunt voor de BPM-berekeningen. Hoewel er op het moment van schrijven nog geen prijzen bekend zijn, is de kans zeer groot dat deze eHybrid met afstand de voordeligste Cupra Leon wordt in Nederland.

Koper

Natuurlijk onderscheiden de Cupra Leons zich niet alleen met meer vermogen, maar ook met een aangepast onderstel. De adaptieve DCC-dempers zorgen er volgens Cupra voor dat de auto zowel comfortabel als uiterst sportief kan zijn, bij dat laatste geholpen door de progressieve besturing een elektronisch sperdifferentieel. Grote Brembo-remmen zorgen voor voldoende stopkracht.

Aan de buitenkant van de Cupra Leon zien we weinig verrassingen. De auto onderscheidt zich van de reguliere Leon door speciale bumpers, de van de Cupra Ateca bekende bronzen elementen, grote wielen en natuurlijk de bekende logo’s. Daarnaast is het koetswerk aan de voorkant 25, en aan de achterkant 20 mm dichterbij het asfalt gebracht. De 245 pk sterke versies staan daarbij op 18-inch, terwijl de krachtiger versies standaard 19-inchwielen meekrijgen. De toppers van de reeks zijn ook te herkennen aan het aantal uitlaateindstukken: eHybrid en instap-2.0 krijgen er twee, de andere versies vier. Wie een Cupra van zichzelf niet onderscheidend genoeg vindt, kan zich verheugen in de keuze uit zes verschillende wieldesigns en acht carrosseriekleuren, waaronder twee matte varianten.

In het binnenste van de Cupra Leon wordt het eigenwijze kleurenthema, bestaande uit de bekende koperkleur en donker chroom, voortgezet. Bovendien zijn er extra sportieve zetels en is er een heus Cupra-stuurwiel, waarop startknop en de rijstanden-selector zijn ondergebracht. Het digitale instrumentarium kent bovendien een Sport View-scherm, dat uniek is voor de Cupra-versie van de Leon.

Seat Leon Cupra 310

310 pk is niet mis, maar in Nederland zijn we al sinds 2008 bekend met een Leon met zoveel vermogen. In dat jaar presenteerde de importeur namelijk speciaal voor ons land een 310 pk sterke versie van de Seat Leon Cupra, op basis van de tweede generatie van het model. Destijds was dat extreem veel, tegenwoordig loopt de Cupra Leon met dit vermogen netjes in de pas met de concurrentie. Uiteraard komt die niet in de laatste plaats uit de eigen gelederen. Waar alle sportieve versies bij Seat inmiddels onder het Cupra-label worden aangeboden, brengt Volkswagen meer lagen aan in het geheel. De 245 pk sterke Hybrid heet daar zoals gezegd GTE, diens benzinebroertje GTI en de 300 pk sterke topversie gaat ongetwijfeld opnieuw als R de boeken in.