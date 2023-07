Cupra DarkRebel stapje dichterbij echte wereld

Cupra zoekt graag de grenzen op van wat anno 2023 modern en hip is en ging daar afgelopen voorjaar weer een stapje verder in. Toen schoof het Spaanse merk de enkel digitaal bestaande DarkRebel naar voren. Een bijzonder gelijnde shooting brake-achtige, die in bijna niets lijkt op wat we momenteel gewend zijn van Cupra. Ook zijn bestaansvorm lijkt op niets dat we kennen van Cupra, want de DarkRebel is alleen virtueel te bewonderen in de 'Metahype', een virtuele wereld waar Cupra graag dichterbij zijn potentiële klanten komt.

In die Metahype hebben de afgelopen maanden nieuwsgierige bezoekers kunnen sleutelen aan de DarkRebel, door 'm bijvoorbeeld wat andere kleuren en andere patroontjes te geven en 'm in verschillende werelden te visualiseren. Volgens Cupra zijn vooral veel Spanjaarden en Duitsers aan de slag gegaan in de Metahype. In totaal zijn er al 270.000 configuraties vastgelegd en Cupra zegt op basis daarvan de uiteindelijke showauto te ontwerpen. Dat wordt wel gewoon een fysiek exemplaar en mogelijk zien we die al bij de IAA in september. Een regelrechte productieversie van de DarkRebel hoeven we niet te verwachten, maar kijk er niet gek van op als Cupra's er uiteindelijk stijlelementen van overnemen.