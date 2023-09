Cupra DarkRebel: elektrische shooting brake meer dan digitaal signaal

Aan de vooravond van de IAA in München heeft Cupra het doek getrokken van de DarkRebel. De Cupra DarkRebel is een met agressief lijnenspel overladen elektrische shooting brake die minder ongrijpbaar dan eerder, maar - helaas - nog altijd weinig concreet is.

Cupra bracht ons en waarschijnlijk anderen met ons eerder dit jaar aan het duizelen met de DarkRebel. De Cupra DarkRebel was namelijk een puur in de even digitale als ongrijpbare metaverse getoonde concept-car die feitelijk enkel uit eentjes en nulletjes bestond. De Cupra DarkRebel wordt door de Spanjaarden nu uit de virtuele wereld getrokken en ontwaakt tijdens de IAA in München in tastbare vorm. Er is nu namelijk daadwerkelijk een exemplaar van gemaakt.

Wie rillingen krijgt van de toenemende mate waarin virtuele concepten het dagelijks leven binnensluipen doet er wellicht beter aan dit artikel te sluiten. Ook dit tastbare exemplaar van de Cupra DarkRebel heeft namelijk nog stevige connecties met Cupra's Metahype waarin hij tot stand is gekomen. Cupra - dat naar Cupra-rijders enthousiastelingen verwijst als zijn tribe - heeft zijn stamgenoten gevraagd om in zijn zogenoemde Hyper Configurator in de Metahype vorm aan de digitale DarkRebel te geven. Volgens Cupra hebben ruim 270.000 Cupra-volgers in die digitale ontwerpkamer een DarkRebel geconfigureerd. De Spanjaarden zeggen nu al die samengestelde exemplaren te hebben vertaald naar één ontwerp. Die min of meer allesomvattende DarkRebel is daadwerkelijk gebouwd en bestaat nu ook in 'onze wereld'.

Net als de virtuele DarkRebel is ook deze tastbare Cupra DarkRebel een elektrische shooting brake die rijkelijk is overgoten met vrij agressief design. Hoewel zijn verschijningsvorm wellicht anders doet vermoeden, is de DarkRebel een tweezitter. Cupra noemt de auto zelf zelfs een 'elektrische sportwagen'. Net als eerder spreekt Cupra ook nu niet over de komst van een productieversie en dus hoef je niet alvast een nieuw doel voor je spaarsaldo te bedenken. Volgens Cupra moet de DarkRebel laten zien dat elektrische auto's "[...] sexy, emotioneel en provocerend" kunnen zijn. Of hij dat is? Dat is natuurlijk een kwestie van smaak. De DarkRebel bewijst in ieder geval dat Cupra zijn best doet om creatieve manieren te bedenken om (potentiële) Cupra-klanten bij het merk te betrekken.

De DarkRebel zelf is 4,5 meter lang, 2,2 meter breed en 1,4 meter hoog. In het interieur heeft Cupra veel duurzame materialen toegepast die voor 90 procent uit bamboe zijn vervaardigd. De DarkRebel heeft een warmtecamera op het dak waarvan de data een steentje moet bijdragen aan de klimaatbeheersing in het interieur. Zit er dan helemaal niets concreets in dit studiemodel? Natuurlijk wel. Zo hinten de uit driehoeken opgebouwde koplampen naar de nieuwe lichtsignatuur die alle Cupra's straks in zekere zin krijgen.