‘Corvette wordt modellijn met sedan en SUV”

De Chevrolet Corvette C8 maakt de tongen los met een z’n middenmotor, maar misschien is die auto het begin van nog veel meer schokkend Corvette-nieuws. De naam zou namelijk kunnen uitgroeien tot een heuse modellijn of zelfs een submerk.

Dat is althans wat het Amerikaanse Autoweek, niet te verwarren met het Nederlandse AutoWeek, zegt te hebben gehoord van insiders bij General Motors. GM zou van plan zijn om de naam Corvette maximaal uit te melken door met allerlei derivaten te komen. Daarbij zou het niet alleen om sportauto’s gaan, maar ook om een sedan en een SUV.

Of het nu klopt of niet, de gedachte aan een sportieve lijn GM-producten met Corvette-logo is niet heel gek. De laatste jaren zien we steeds vaker dat een model of modellijn tot merk wordt verheven, denk aan DS, Genesis en Cupra. Ook het feit dat Renault juist nu Alpine doet herleven, doet vermoeden dat dit de juiste tijd is om met nieuwe merken en labels op de proppen te komen. GM zelf doet evengoed geen uitspraken over de geruchten, dus het blijft vooralsnog bij speculeren.

Overigens is Corvette eerder een merk geweest, zij het alleen in Europa. Met de introductie van de C6 in 2004 werd de typenaam hier losgeweekt van de merknaam Chevrolet om afstand te creëren tussen de Amerikaanse sportieveling en de Koreaanse ex-Daewoo’s die vanaf 2005 ook als Chevrolet door het leven gingen. Inmiddels bestaat die Koreaanse tak hier niet meer en staat de Corvette weer overal als Chevrolet te boek.